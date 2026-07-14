TÜİK İç Göç İstatistikleri'ni açıkladı! En çok göç alan ille en çok göç veren il aynı oldu
TÜİK'in 2025 İç Göç İstatistikleri'ne göre, geçen yıl Türkiye'de 2 milyon 475 bin kişi iller arasında göç etti. İstanbul hem en fazla göç alan hem de en çok göç veren il olurken, göç hareketliliğinin en yoğun yaşandığı yaş grubu 20-24 olarak kayıtlara geçti. İşte detaylar...
- 2025'te iller arası göç eden nüfus oranı 2008'deki %3,18'den %2,87'ye düşmüştür.
- 2025'te toplam 2 milyon 475 bin 19 kişi iller arasında göç etmiştir; bu nüfusun %47,5'ini erkekler, %52,5'ini ise kadınlar oluşturmuştur.
- En çok göç alan il 329 bin 912 kişiyle İstanbul, en az göç alan il ise 4 bin 914 kişiyle Ardahan olmuştur.
- En çok göç veren il de 371 bin 258 kişiyle İstanbul, en az göç veren il ise 5 bin 916 kişiyle Ardahan olmuştur.
- Geçen yıl en fazla göç hareketliliği 480 bin 185 kişiyle 20-24 yaş grubunda gerçekleşmiştir.
- Göç nedenleri arasında 564 bin 114 kişiyle hanedeki fertlerden birine bağımlı göç, 510 bin 226 kişiyle daha iyi konut ve yaşam koşulları ve 406 bin 144 kişiyle eğitim öne çıkmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "İç Göç İstatistikleri" bültenini yayımladı.
Buna göre, ülkede 2008 yılında yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2025'te yüzde 2,87 oldu. Bu çerçevede, Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 475 bin 19 kişi, iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,5'ini erkekler, yüzde 52,5'ini ise kadınlar oluşturdu.
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EN ÇOK GÖÇ ALAN İL İSTANBUL, EN AZ GÖÇ ALAN İL ARDAHAN
Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında, İstanbul'un 329 bin 912 kişiyle en çok göç alan il olduğu görüldü. İstanbul'u, 176 bin 833 kişiyle Ankara, 106 bin 83 kişiyle İzmir takip etti. En az göç alan iller ise 4 bin 914 kişiyle Ardahan, 5 bin 64 kişiyle Bayburt, 6 bin 78 kişiyle Tunceli oldu.
İstanbul 371 bin 258 kişiyle en çok göç veren il olurken, bu ili 145 bin 661 kişiyle Ankara, 98 bin 728 kişiyle İzmir izledi. En az göç veren iller ise 5 bin 916 kişiyle Ardahan, 6 bin 388 kişiyle Bayburt, 7 bin 558 kişiyle Tunceli olarak belirlendi
GEÇEN YIL EN FAZLA GÖÇ HAREKETLİLİĞİ 20-24 YAŞ GRUBUNDA
Geçen yıl en fazla göç hareketliliği, 480 bin 185 kişiyle 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 41,5'ini erkekler, yüzde 58,5'ini ise kadınlar oluşturdu.
Türkiye'de, 2025 yılında iller arası göç eden 2 milyon 475 bin 19 kişiden, 564 bin 114'ü hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti. Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde, 510 bin 226 kişinin daha iyi konut ve yaşam koşulları, 406 bin 144 kişinin ise eğitim nedeniyle göç ettiği görüldü.
Cinsiyete göre en önemli göç etme nedeni erkeklerde 253 bin 93 kişiyle daha iyi konut ve yaşam koşulları olurken, kadınlarda 334 bin 900 kişi ile hanedeki fertlerden birine bağımlı göç oldu. Erkeklerde, hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ve tayin/iş değişikliği, kadınlarda ise eğitim ve daha iyi konut ve yaşam koşulları diğer önemli göç nedenleri arasında yer aldı.
En fazla göç hareketliliğinin yaşandığı 20-24 yaş grubunun göç etme nedenleri incelendiğinde, bu hareketliliğin en önemli sebebinin eğitim olduğu belirlendi. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 179 bin 612'sinin eğitim, 75 bin 591'inin işe başlamak/iş bulmak, 42 bin 391'inin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği tespit edildi.
Öte yandan, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem sonrasında başka bir ile göç eden kişilerden, deprem öncesindeki ikamet ettikleri illere geri dönen kişiler "aile yanına/memlekete geri dönme" başlığı altında değerlendirildi.