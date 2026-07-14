ABD-İran gerilimi küresel piyasalarda riskli varlıklardan kaçışı hızlandırırken, kripto varlıkların düşüşten etkilenmemesi dikkat çekti. Cuma gününü 62 bin 880 dolardan tamamlayan BTC, bugün 62.600 dolara yakın seyrediyor. Bu arada kripto ETF'lerine geçen hafta 281,8 milyon dolar para girişi gözlemlendi. Bu işlemler, aynı zamanda 8 hatalık çıkışın ardından “ilk haftalık para girişi” olarak da dikkat çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da yaşanan son gerilimler “yüksek petrol-yüksek enflasyon-yüksek faiz” denklemini yeniden gündeme taşıdı. Dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde artışla birlikte kıymetli metaller başta olmak üzere birçok riskli varlıkta satış baskısı ön plana çıktı. Ancak kripto varlıkların son şok karşısından daha dirençli durması dikkatlerden kaçmadı.

KRİPTODA YATAY SEYİR

Piyasanın en büyüğü olarak bilinen Bİtcoin, geçen hafta Cuma günü işlemlerini 62 bin 880 dolardan tamamladı. Bugünkü işlemler ise TSİ 09.10 itibarıyla 62.600 dolara yakın seyrediyor. BTC’de olsukça sınırlı bir değer kaybı yaşanırken, dünkü işlemlerde 64 bin 385 dolara kadar yaşanan yükseliş de dikkatlerden kaçmadı.

BTC’DE KRİTİK SEVİYELER

BTC ile birlikte bütün kripto varlıkların bu yıl oldukça zayıf performans gösterdiğini ve aşırı satış noktalarına ulaştığını aktaran analistler, “Bu sebeple yaşanan yeni şoklara gösterilen tepki daha sınırlı kalabiliyor. Kısa vadede 50 günlük ortalamanın da yakınlaştığı 64 bin 300 dolar kritik direnç olarak öne çıkıyor. Aşağıda ise 61 bin 200 dolar ilk destek olarak kendini gösteriyor” yorumunda bulunuyor.

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BİTCOİN’DE BEKLENTİLER

Kripto varlıkların olumsuz haberlere gösterdiği tepkinin zayıfladığını ancak muhtemel pozitif gelişmelere ise daha hızlı tepki verebileceğine de dikkat çeken analistler, “ABD’de bugün açıklanacak haziran ayı TÜFE verisi beklenti altında kalırsa ve Orta Doğu’da müzakere seçeneği yeniden ön plana çıkarsa, bunlar kripto varlıklar için temel anlamda destekleyici olabilir” görüşünü aktarıyor.

DİKKAT ÇEKEN PARA GİRİŞİ

Bu arada kripto varlık ETF'lerine geçen hafta 281,8 milyon dolar para girişi gözlemlendi. Bu işlemler aynı zamanda mayısın ikinci haftasından bu yana yaşanan “ilk haftalık para girişi” olarak dikkat çekti.

Sadece Bitcoin fonlarına 197,4 milyon dolar para girişi yaşanırken, onu 84,4 milyon dolarla Ethereum fonları takip etti.

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8 HAFTA SONRA BİR İLK

Geçen haftaki para girişi, 8 haftalık çıkış serisinin sona erdiğine işaret etti. Son durumda ise 12 aylık para girişi, nisan sonundaki +10 milyar dolardan, geçen hafta itibarıyla +1 milyar dolara kadar düştü. BTC’nin 126 bin doları aşarak rekor kırdığı Ekim 2025'te girişler +12 milyar dolar ile zirve yapmıştı.

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