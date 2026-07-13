ABD basınına göre, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Tahran'da yönetim değişikliği yapmak amacıyla eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı yıllarca gizli bir kaynak olarak kullandığı tespit edildi.

ABD ile İran arasında tırmanan savaşa paralel olarak istihbarat dünyası da tarihinin en büyük skandallarından biriyle sallanıyor.

Amerikan New York Times gazetesi, İsrail dış istihbarat servisi Mossad’ın, İran’da rejim değişikliği yapmak ve Tahran'ın başına geçirmek üzere eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ı yıllarca gizli bir istihbarat kaynağı olarak yetiştirdiğini deşifre etti.

İddialara göre Washington ve Tel Aviv’in ortak yürüttüğü operasyon, savaşın ilk günlerinde Ahmedinejad’ı Tahran'dan kaçırma girişimiyle zirveye ulaştı ancak plan aniden suya düştü.

İranın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejadîn ajan olarak kullanıldığı iddia edildi!

BUDAPEŞTE’DE PARAVAN KONFERANS

NYT'nin hem Amerikalı hem de İranlı üst düzey istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre süreç, 2024 yılında Macaristan hükümetinin Budapeşte’deki Ludovika Üniversitesi Rektörü Profesör Gergely Deli’ye baskı yapmasıyla başladı.

Üniversitede iklim değişikliği adı altında paravan bir konferans düzenlendi ve Ahmedinejad buraya gizlice davet edildi. Dönemin Mossad Şefi David Barnea, Ahmedinejad ile şahsen görüşmek üzere Budapeşte’ye gitti ve söz konusu temasın hemen ardından CIA bilgilendirildi.

Cumhurbaşkanlığı döneminde İsrail’in yok edilmesi çağrıları yapan ve Holokost’u reddeden Ahmedinejad’ın U dönüşü, paravan seyahatler ve konaklama masrafları için Mossad’dan gizlice nakit para almasıyla derinleşti.

Yakın çevresine mevcut teokratik rejimle bağlarını kopardığını söyleyen eski lider, iktidara gelmesi halinde İran’ı Abraham Anlaşmaları'na dahil ederek İsrail ile ilişkileri normalleştireceğini ve eski Rus lider Boris Yeltsin gibi bir reformist olacağını vaat etti.

İranın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejadîn ajan olarak kullanıldığı iddia edildi!

SİYAH PEUGEOT İLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

2026 yılı Şubat ayı sonlarında, ABD-İsrail’in İran’a yönelik savaşının ilk günlerinde Tahran'da filmleri aratmayacak bir tahliye operasyonu da yaşandı.

İsrail savaş uçakları, Ahmedinejad’ın sıkı gözetim altında tutulduğu tesisi, koruma binalarını ve zırhlı aracını doğrudan bombaladı.

Bombardımanın neden olduğu kaos sırasında olay yerine dalan siyah bir Peugeot araç, Ahmedinejad’ı alarak hızla uzaklaştı.

Aracı süren Mossad ajanları, eski lideri İran içerisindeki gizli bir güvenli eve nakletti. Ancak operasyonun gidişatından rahatsız olan Ahmedinejad plandan desteğini çekti ve sığınaktan ayrıldı.

Parçaları birleştiren İran Devrim Muhafızları istihbaratı, Ahmedinejad'ın İsrail bağlarını çözerek eski lideri yakaladı. Ahmedinejad, geçtiğimiz günlerde suikasta kurban giden dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in cenazesinde etrafı ajanlarla çevrili halde maskeli bir şekilde son kez görüntülendikten sonra Devrim Muhafızları tarafından ev hapsine alındı.

PLANIN DİĞER AYAĞI: TERÖR ÖRGÜTÜ PJAK'IN SİLAHLANDIRILMASI

New York Times, İsrail'in Ahmedinejad'ı başa geçirme planının sadece Tahran'daki operasyonla sınırlı kalmadığını yazdı. Planın bir diğer ayağında, Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren terör örgütü PJAK'ın Mossad tarafından silahlandırılması ve eğitilmesi yer alıyordu. Milis güçlerin batı sınırından sızarak İran topraklarını ele geçirmesi ve nihayetinde başkent Tahran’a doğru ilerleyerek içerideki askeri darbeyi desteklemesi amaçlanmıştı ancak Ahmedinejad'ın yakalanması ve ev hapsine atılmasıyla rejim planı tamamen çöktü.

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