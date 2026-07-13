Kastamonu'da ilaçlanan ağaçtan topladığı kirazları yedikten sonra hayatını kaybeden şahsın eşi de 9 gün sonra öldü. Köyde yaşayan vatandaşlar, aynı kirazdan birçok vatandaşın yediğini ve olayın kirazdan kaynaklanmadığını düşündüklerini ifade etti.

1 Temmuz Çarşamba günü Tosya ilçesi Karabey köyünde; Ahmet Derin ile eşi Rahime Derin, bir yakınlarının bahçesindeki ağaçlardan topladıkları kirazı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine köye gelen sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan Ahmet Derin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 3 Temmuz'da hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren Rahime Derin ise önceki gün yaşamını yitirdi. Çiftin cenazeleri, 9 gün arayla köyde toprağa verildi.

KİRAZLARDAN NUMUNE ALINDI

Rahatsızlanan çiftin kiraz yediği ağacın olaydan yaklaşık 15 gün önce tarım ilacıyla ilaçlandığı öğrenildi. Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kiraz ağaçlarından numune alınırken, çiftin kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak raporla kesinleşeceği belirtildi.

Kiraz yedikten sonra zehirlenerek öldükleri iddia edilen çift yan yana toprağa verildi

"BİZ KİRAZDAN OLDUĞUNA İNANMIYORUZ"

Köyde yaşayan vatandaşlar, olaya sebep olduğu iddia edilen kirazların ilaçlanmasının üzerinden uzunca bir süre geçtiğini ve ilacın etkisini 3 gün içerisinde yitirdiğini ifade etti. Tarladaki kirazların zehirli olmadığını göstermek için yiyen vatandaşlar, olayın yaşandığı gün aynı kirazı yiyen diğer kişilere hiçbir şey olmadığını belirtti.

Yaşanan olayın ardından konuşan tarla sahibinin oğlu Zeyit Serpen, ölen çiftin amcası ve yengesi olduğunu belirterek, "Tarım ilaçlarını satan yere gittik, bilgi almak istedik. Aldığımız bilgi, ilaçlandıktan 3 gün sonra bir etkisinin olmadığı ve kirazın yenilebileceği söylendi. Yağmur yağdıktan sonra babam tekrar ilaçlıyor, o zaman da Ahmet ağabey yemek istiyor, babam izin vermiyor. Yaklaşık 20 gün sonra yemeye başlıyorlar. Ahmet amcam vefat ettikten sonra ben ve gelen misafirlerim de yedi. Hiç kimseye hiçbir şekilde bir şey olmadı. Bir de amcamların kirazın sapını kaynar suya koyduklarını ve renk verdikten sonra onu içtikleri söyleniyor. Onun ne kadar gerçek olduğunu bilmiyoruz. Ama gerçek sonuç adli tıpta belli olacaktır. Biz kirazdan olduğuna inanmıyoruz" dedi.

Kiraz yedikten sonra zehirlenerek öldükleri iddia edilen çift yan yana toprağa verildi

Aynı gün kirazdan yiyen anneannesine hiçbir şey olmadığını ifade eden Zeyit Serpen, "Kirazda hiçbir şekilde ilaç kalmadığı söyleniyor. İlaçlandıktan 3 gün sonra tüketilebileceği ifade ediliyor. Babam kirazların görsellerini olay yeri inceleme ekiplerine teslim ediyor. Araştırılıyor. Biz sonuçlarını bekliyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden de numune alındı. Ama biz bu kirazları sürekli tüketiyoruz. Zehirleseydi ben kendi çocuğuma, yeğenime yedirmezdim, annem ve babam da sürekli tüketiyor. Anneannem aynı gün bunu yıkamadan yediğini söylüyor. 84 yaşındaki anneanneme aynı gün hiçbir şekilde etki etmiyor, amcamlara nasıl etki ettiği muamma" diye konuştu.

Kirazdan yiyen Rasim Erikçi ise, "Tarla sahibi komşumuz. Kendisi ilaçladıktan 15 gün sonra kirazdan Ahmet ağabeye ikram etmiş. Aynı kirazdan hem Ahmet ağabey, hem kayınpederi, kayınvalidesi yemiş. Olaydan 1 gün önce gelen misafirler gelip toplamıştı. Kirazı diğer yiyenlerde bir sorun yok. Olayın aslı kirazdan olmadığı bizler için net. Mahmut Selber komşum, çok titizdir, zararı olan bir şeyi kimseye yedirmez, kendisi de yemez. Göstermek için kirazdan yedik. Tarla sahibi cenaze sahiplerinden daha üzgün" şeklinde konuştu.

Kiraz yedikten sonra zehirlenerek öldükleri iddia edilen çift yan yana toprağa verildi

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Olayın sebebinin henüz belli olduğunu ifade eden Karabey köyü muhtarı Adem Yazıcı da, "Köyümüzde böyle bir üzücü olay oldu. Ahmet Bey, 10 gün önce vefat etti. Hanımı da 10 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Zehirlenme şüphesi oldu ama nedenin ne olduğunu henüz biliyoruz. Adli tıp raporu daha çıkmadı. Kendi hastanedeki ifadesinde yemekten sonra sadece kiraz yediğini söylediğini, sapını da şifa niyetine kaynatılıp içildiğini duyduk. Ama netice nedir, adli tıp raporu çıkmadan bir şey söylemek yanlış olur. Üzücü bir olay oldu. Yakınlarına, köy sakinlerimize baş sağlığı diliyorum. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşanmaz" diye konuştu.

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