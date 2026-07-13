2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanının sona ermesiyle birlikte son dört takım belli oldu. Şampiyonluk mücadelesinde finale yükselecek ekipleri belirleyecek yarı final maçlarının programı ve yarı final eşleşmeleri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Çeyrek final maçlarının ardından Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin adını son dört takım arasına yazdırırken, gözler şimdi final biletini getirecek kritik mücadelelere çevrildi.

DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşmaları 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın ilk yarı finalinde Fransa ile İspanya karşı karşıya gelirken, ikinci yarı final mücadelesinde ise İngiltere ile Arjantin kozlarını paylaşacak. Kazanan takımlar finalde şampiyonluk için mücadele edecek.

Yarı final maçlarının tamamı Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Karşılaşmalar TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı 19 Temmuz'da saat 00.00'da, final karşılaşması ise aynı gün saat 22.00'de oynanacak.

Yarı final maç programı şöyle:

14 Temmuz Salı

Fransa - İspanya | 22.00

15 Temmuz Çarşamba

İngiltere - Arjantin | 22.00

Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri

2026 FIFA DÜNYA KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çeyrek final maçlarının ardından Fransa, Fas'ı eleyerek yarı finale yükselirken, İspanya ise Belçika'yı 2-1 mağlup ederek son dört takım arasına kaldı. Böylece ilk yarı final eşleşmesi Fransa ile İspanya arasında oluştu.

Turnuvanın diğer tarafında ise İngiltere, Norveç'i yenerek yarı finale yükseldi. Arjantin de İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Böylece ikinci yarı finalde İngiltere ile Arjantin final bileti için karşı karşıya gelecek.

Yarı final eşleşmeleri şöyle:

Fransa - İspanya

İngiltere - Arjantin

Yarı final mücadelelerini kazanan ekipler 19 Temmuz'da oynanacak finalde şampiyonluk kupası için sahaya çıkacak. Kaybeden takımlar ise aynı gün düzenlenecek üçüncülük maçında bronz madalya mücadelesi verecek.

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