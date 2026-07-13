Yeni sezon öncesi serbest piyasada fındık fiyatları gerilerken, üreticinin gözü açıklanacak alım fiyatına çevrildi. Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, fiyatın 250-260 liranın altında kalmasını beklemediklerini söyledi.

Yeni sezon fındık hasadına sayılı haftalar kala serbest piyasada fındık fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Geçen haftayı 210 liradan kapatan Giresun kalite fındık, yeni haftaya 209 liradan başlarken, levant kalite fındık ise 202 liradan işlem görüyor.

Yeni sezon öncesinde fiyatların gerilemesinin olağan bir süreç olduğunu belirten Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, üreticinin asıl beklentisinin açıklanacak alım fiyatı olduğunu söyledi.

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PİYASADA FİYATLAR AŞAĞI YÖNLÜ

Hasat dönemi yaklaşırken serbest piyasada fiyatların bilinçli olarak aşağı yönlü seyrettiğini ifade eden Şahin, "Her yıl yeni sezon öncesinde serbest piyasada benzer bir tablo yaşanıyor. Ancak piyasanın yönünü belirleyecek asıl unsur açıklanacak alım fiyatı olacaktır. Geçen yıl 200 lira olarak açıklanan fiyatın, bu yıl enflasyon ve artan üretim maliyetleri dikkate alınarak belirleneceğini düşünüyoruz. Bu nedenle alım fiyatının 250-260 liranın altında kalmasını beklemiyoruz. Serbest piyasa da buna göre şekillenecektir" dedi.

Geçen haftayı 210 liradan kapatmıştı! Üretici alım fiyatını bekliyor

Şahin, üreticilerin hasada başlamadan önce alım fiyatının açıklanmasını beklediğini sözlerine ekledi.

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