Anadolu Ajansı
Antalya'da korkunç olay! Otelin havuzunda çocuk boğuldu, 2 kişi gözaltında
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzuna giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu. Otelin güvenlik müdürü ve cankurtaranı gözaltına alındı.
Özetle DinleAntalya'da korkunç olay! Otelin havuzunda çocuk bo...
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Yaşam az önce
Alanya'da 5 yıldızlı bir otelde havuzda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki Erdem Ateş kurtarılamadı.
- Olay, Kargıcak Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi.
- Erdem Ateş isimli 8 yaşındaki çocuk, otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçirdi.
- Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Ateş, kurtarılamadı.
- Olayla ilgili otelin güvenlik müdürü ile cankurtaranı gözaltına alındı.
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Kargıcak Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde ailesiyle konaklayan Erdem Ateş (8), havuzda boğulma tehlikesi geçirdi.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Ateş, kurtarılamadı.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, otelin güvenlik müdürü ile cankurtaranını gözaltına aldı.
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