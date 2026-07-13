Şuşa Küresel Medya Forumu'nda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ankara ile Bakü arasındaki ilişkilerin resmi ittifak düzeyinde olduğunu hatırlatarak, herhangi bir tehdit anında iki ülkenin tüm askeri kapasiteleriyle birbirini savunacağını aktardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dördüncü Şuşa Küresel Medya Forumu’nda soruları cevapladı.

Bakü ile Ankara arasındaki ilişkilerin dünyada eşi benzeri olmadığını vurgulayan Aliyev, herhangi bir tehdit durumunda iki ülkenin askeri olarak birbirini savunacağını açıkladı.

Şuşa Deklarasyonu ile ilişkilerin resmi ittifak düzeyine çıktığını hatırlatan Aliyev, bölgesel istikrar, enerji koridorları ve Ermenistan ile yürütülen barış sürecine dair mesajlar verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Şuşadan seslendi: Tehdit durumuyla karşılaşırsak birbirimizi savunacağız

"BİZ SADECE DOST DEĞİLİZ, MÜTTEFİKİZ"

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan'ın dünyadaki en yakın iki ülke olduğunu belirterek, "Biz sadece Türkiye ile kardeş ve dost değiliz, aynı zamanda müttefikiz. Ve eğer bizden birine karşı talihsiz veya kötü bir olay olursa, diğer taraf tüm potansiyeliyle, askeri kapasiteleri de dahil olmak üzere, kardeşini savunmak için yanında olacaktır. Türkiye ve Azerbaycan, muhtemelen dünyadaki en yakın iki ülkedir. Dünya üzerinde Türkiye ve Azerbaycan kadar birbirine yakın, birbirini bu kadar destekleyen ve birbirine karşı bu kadar dost olan başka iki ülke bulunmamaktadır." diye konuştu.

KOMŞU ÜLKELERE SESLENDİ

Sadece ortak etnik köken, dil veya dinin yakın ilişkileri garanti etmediğini, benzer geçmişlere sahip birçok ülkenin geçmişte birbiriyle savaştığını ifade eden Aliyev, iki ülke arasındaki modelin bölgeye örnek olması gerektiğini söyledi:

"Türkiye ve Azerbaycan örneği, komşular tarafından incelenmesi ve izlenmesi gereken bir örnektir. Komşular, tam olarak Türkiye ve Azerbaycan gibi davranmalıdır."

YENİ GEMİ YATIRIMLARI

Orta Doğu’daki krizler nedeniyle kargo trafiğinin arttığına dikkat çeken Aliyev, Azerbaycan'ın lojistik altyapısını güçlendirdiğini aktardı. Hazar Denizi'ndeki ticari liman kapasitesini 15 milyon tondan 25 milyon tona çıkardıklarını belirten Aliyev, Avrupa hattındaki artan talebi karşılamak amacıyla 10 yeni gemi inşa ettiklerini duyurdu.

SURİYE PAZARINA DOĞALGAZ HAMLESİ

Avrupa ortaklarıyla uzun vadeli sözleşmeler yapmanın ve mevcut doğalgaz taşıma sistemini genişletmenin kritik önemde olduğunu açıklayan Aliyev, "Biz, daha önce bile düşünemediğimiz, Suriye gibi bir pazara doğalgaz tedarik etmeye başladık. Ve Suriye'den başlayarak, büyük bir talep olan çevre bölgelere de bu tedariki genişletebiliriz." şeklinde konuştu.

ERMENİSTAN'A BARIŞ ÇAĞRISI

Hocalı Katliamı'nı ve geçmişte yaşanan acıları asla unutmayacaklarını dile getiren Aliyev, psikolojik ve duygusal etkilere rağmen nihai hedefin barış olduğunu belirterek komşu ülkelere şu mesajı gönderdi:

"Elbette, Ermenilerin halkımıza neler yaptığı, şehirlerimizi nasıl yok ettiği, masum kadın ve çocukları nasıl öldürdüğü ve Hocalı'da nasıl bir soykırım gerçekleştirdiği hiçbir zaman unutulmayacak. Bunu asla unutmayacağız. Ancak aynı zamanda, barışın nihai hedef olduğunu anlıyoruz. Bu nedenle, psikolojik, duygusal etkiler, karşılık verme, intikam alma gibi birçok durumun ortaya çıkacağını düşünüyorum. Komşularıma mesajım şudur: Sorumlu davranın, mümkün olan en kısa sürede durun ve ilişkileri normalleştirmeye çalışın. Bu sürecin küresel bir çatışmaya dönüşmesini engellemeye çalışın."

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