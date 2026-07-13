Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Leandro Trossard için bekleyiş sürüyor. Belçikalı yıldızın menajeri Dirk Hebel, siyah-beyazlıların transfer için tüm şartları zorladığını doğrularken, deneyimli futbolcunun kararını kısa süre içinde vereceğini açıkladı.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Leandro Trossard için sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların uzun süredir kadrosuna katmak istediği Belçikalı yıldızın menajeri Dirk Hebel, transfer sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Leandro Trossard'dan Beşiktaş cevabı: Arsenal'da kalma ihtimali var

BEŞİKTAŞ'IN GİRİŞİMİNİ DOĞRULADI

Alman basınından Sky DE'ye konuşan Dirk Hebel, Beşiktaş'ın Leandro Trossard transferi için ciddi bir çalışma yürüttüğünü doğruladı.

Hebel, yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın Leandro Trossard'ı transfer etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını doğrulayabilirim. Ancak henüz herhangi bir karar verilmiş değil." ifadelerini kullandı.

Bu sözler, siyah-beyazlı yönetimin deneyimli futbolcuyu kadroya katmak adına önemli bir mesafe kat ettiğini ortaya koydu.

Leandro Trossard'dan Beşiktaş cevabı: Arsenal'da kalma ihtimali var

"TÜM TEKLİFLER MASADA"

Tecrübeli oyuncunun geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hebel, karar sürecinin kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Belçikalı yıldızın önünde farklı seçenekler bulunduğunu dile getiren Hebel, "Leandro'nun önünde tüm teklifler masada ve kararını kısa süre içinde verecek. Kendisi dünya çapında bir oyuncu ve Arsenal'da kalma ihtimali de dahil olmak üzere önünde birçok seçenek bulunuyor." sözlerini kullandı. Bu açıklama, Beşiktaş'ın yanı sıra Trossard'ın Arsenal'de kalma ihtimalinin de masada olduğunu gösterdi.

31 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 50 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol atarken, 11 asistlik katkı sağlayarak takımının hücum hattında önemli bir rol üstlendi.

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