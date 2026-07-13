Volkswagen, Polonya'daki güneş enerjisi santralinde çim biçme makineleri yerine koyunları kullanmaya başladı. Şirket, çevre dostu uygulamayla hem bakım maliyetleri ve karbon emisyonlarını azaltmayı hem de tarım ile yenilenebilir enerji üretimini aynı arazide buluşturmayı hedefliyor.

Almanya merkezli çok uluslu otomotiv üreticisi Volkswagen, ilginç bir uygulamaya imza attı. Bakım maliyetleri ile karbon emisyonlarını azaltmayı hedefleyen şirket, Polonya'nın Poznań kentindeki fabrikasına enerji sağlayan güneş enerjisi santralinde çim biçme makineleri yerine 100 koyundan oluşan bir sürüyü görevlendirdi. Şirket, bu uygulamayla hem güneş panellerinin bulunduğu alandaki bitki örtüsünün doğal yollarla kontrol edilmesini sağlamayı hem de karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyor.

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SANTRAL GÜNEŞLİ GÜNLERDE FABRİKANIN TÜM ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILIYOR

Proje kapsamında, yenilenebilir enerji üretiminin tarımsal faaliyetlerle nasıl daha verimli entegre edilebileceği araştırılıyor. Aynı zamanda 18,3 megavat kapasiteye sahip güneş enerjisi santrali, güneşli günlerde fabrikanın tüm elektrik ihtiyacını karşılayabilirken, yıl genelinde enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 25'ini sağlıyor. Koyunların otlatılması ise yalnızca alan bakımına katkı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda tarımsal fotovoltaik projenin de önemli bir parçasını oluşturuyor.

Çim biçme makinesi yerine koyunları işe aldı! Dünyaca ünlü otomobil firmasından ilginç hamle

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN TARIMSAL FAALİYETLERE ENTEGRESİ

Poznań Yaşam Bilimleri Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen araştırmada, koyun otlatmasının hayvan refahı, biyoçeşitlilik, toprak kalitesi, bitki örtüsü ve mikro iklim üzerindeki etkileri inceleniyor. Araştırmacılar, güneş panellerinin oluşturduğu gölgenin hayvanların ısı stresini azaltıp azaltmadığını ve yenilenebilir enerji üretiminin tarımsal faaliyetlerle nasıl daha verimli entegre edilebileceğini araştırıyor.

Çim biçme makinesi yerine koyunları işe aldı! Dünyaca ünlü otomobil firmasından ilginç hamle

Küresel ekosisteme ve sürdürülebilir enerji üretimine katkı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında Volkswagen, uygulamanın doğayla uyumlu sanayi anlayışını desteklediğini belirtti. Sonbahara kadar güneş enerjisi santralinde kalacak koyunların, mekanik çim biçme ihtiyacını ortadan kaldırarak çevresel fayda sağladığı ve bölgedeki yaban hayatı için de uygun yaşam alanı oluşturduğu ifade edildi.

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