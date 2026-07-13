Dünya genelinde sağlıklı hayat turizmine yönelik ilginin artmasıyla birlikte wellness anlayışı (iyi olma hali) tatil destinasyonlarının dışına taşınıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapımına başlanan Fahid Adası, sağlıklı hayatı günlük rutinin bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor. 2029'da tamamlanması planlanan projede 6 binden fazla konutun yanı sıra, fiziksel ve zihinsel sağlığı desteklemek amacıyla sağlık odaklı altyapı, sosyal alanlar ve ulaşım ağı bir arada planlanıyor.

Abu Dabi'de yapımı süren Fahid Adası, sağlıklı hayatı günlük hayatın merkezine alan yeni nesil bir yerleşim alanı olarak inşa ediliyor. Abu Dabi hükümetine bağlı Aldar Development tarafından geliştirilen projede altyapıdan sosyal alanlara kadar tüm planlama sağlık odaklı yapıldı.

Şirketin Kıdemli Başkan Yardımcısı Emma McCreery Breen, tasarım sürecindeki her kararın insanların fiziksel ve zihinsel sağlığını destekleyecek şekilde alındığını söyledi.

Dünyada bir ilk olacak! 11 milyar dolara sağlık adası kuruluyor

ULAŞIM ‘YÜRÜYEREK’ SAĞLANACAK

CNN International’ın aktardığına göre, projenin merkezinde 10 kilometre uzunluğundaki Berm Parkı yer alıyor. Koşu parkurları, üç ayrı bisiklet yolu ve geniş yeşil alanlardan oluşan park, adanın iki yakasındaki sahil ile orman arasında bir bağlantı sağlayacak. Plaj kulüpleri, su sporları merkezleri ve alışveriş alanlarına 15 kilometrelik yürüyüşle ulaşılabilecek. Güzergâhların yüzde 70'inden fazlası gölgelikli olarak tasarlanırken, adanın büyük ölçüde yürünebilir olması hedefleniyor.

Dünyada bir ilk olacak! 11 milyar dolara sağlık adası kuruluyor

DAİRE FİYATLARI DUDAK UÇUKLATIYOR

Toplam 11 kilometrelik sahil şeridine sahip adada apartmanlardan ultra lüks villalara kadar farklı konut seçenekleri sunulacak. Projede daire fiyatları 517 bin dolardan başlarken, en lüks konutların fiyatı yaklaşık 2 milyon dolara ulaşıyor.

SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR

Breen, sağlıklı hayatın yalnızca spor salonu ya da yoga gibi aktivitelerden ibaret olmadığını belirterek, insanların günlük hayatta daha sağlıklı tercihler yapabileceği bir çevre oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Dünyada bir ilk olacak! 11 milyar dolara sağlık adası kuruluyor

Adada 2028 yılında King's College School Wimbledon'ın yeni kampüsü de açılacak. Yetkililere göre okul, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile ABD Genel Hizmetler İdaresi (GSA) tarafından geliştirilen Fitwel sağlıklı bina sertifikasını alan ilk okul olacak.

Fahid Adası da aynı program kapsamında üç yıldızla sertifikalandırılan ilk ada olma özelliğini taşıyor. Değerlendirmede fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme seçenekleri, ruh sağlığı ve hastalıkların azaltılmasına yönelik kriterler dikkate alındı.

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