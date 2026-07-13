Burdur’da Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki Fatma Duran, hayatını kaybetti.

Hava sıcaklığının yeniden artmaya başlamasının ardından yazın kabusu Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü geri döndü. Bir kişi daha KKKA şüphesiyle hayatını kaybetti.

Yazın kabusunda can kaybı artıyor! 55 yaşındaki Fatma Duran hayatını kaybetti

BİR ÖLÜM DAHA

Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde oturan Fatma Duran'ın (55) vücuduna yaklaşık 2 hafta önce ormanlık alanda kene tutundu. Durumu fark eden Duran, Burdur Devlet Hastanesine başvurdu. KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın, hayatını kaybetti.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle son ölüm ise Sivas’ta kayıtlara geçmişti. Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Aksu köyünde 55 yaşındaki Solmaz Aksu'ya kene tutunmuştu. Aksu, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Aksu, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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4 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Öte yandan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde KKKA hastalığı teşhisi konulan 4 kişinin de tedavisi sürüyor. KKKA hastalığı tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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