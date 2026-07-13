2026 KPSS Lisans başvurularında sona gelindi. Kamu kurumlarında memur olmak isteyen lisans mezunları, başvuruların biteceği saati, başvuru süresinin uzatılıp uzatılmadığını ve işlemlerin nasıl yapılacağını araştırıyor.

ÖSYM tarafından alınan 2026 KPSS Lisans başvuruları için geri sayım sona eriyor. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adaylar, başvurularını belirlenen süre içinde tamamlamak zorunda. Peki, KPSS lisans başvuruları bugün saat kaçta bitiyor, başvurular uzatıldı mı?

KPSS BAŞVURULARI BUGÜN SAAT KAÇTA BİTİYOR?

2026 KPSS Lisans başvuruları, ÖSYM takvimine göre 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Başvurular 1 Temmuz'da başlamıştı ve adaylar işlemlerini belirlenen tarihe kadar tamamlayabilecek. Saat 23.59'un ardından sistem başvuru kabul etmeyecek.

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyor. Başvuru işleminin geçerli sayılabilmesi için sınav ücretinin de başvuru süresi içinde yatırılması gerekiyor. Ücretini zamanında ödemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

2026 KPSS Lisans kapsamında Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS başvuruları bugün saat kaçta bitiyor, başvurular uzatıldı mı? 2026 KPSS lisans başvuru ekranı

KPSS LİSANS BAŞVURULARI UZATILDI MI?

13 Temmuz itibarıyla ÖSYM tarafından 2026 KPSS Lisans başvuru süresinin uzatıldığına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle başvurular, sınav takviminde belirtilen tarih ve saatte sona erecek.

Başvuru süresini kaçıran adaylar için ÖSYM takviminde 22-23 Temmuz 2026 tarihleri geç başvuru günü olarak belirlendi. Ancak geç başvuru işlemlerinde ÖSYM'nin belirlediği kurallar uygulanacak ve sınav ücreti artırımlı olarak tahsil edilecek.

KPSS başvuruları bugün saat kaçta bitiyor, başvurular uzatıldı mı? 2026 KPSS lisans başvuru ekranı

2026 KPSS BAŞVURU EKRANI

2026 KPSS Lisans başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması ve ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor.

2026 KPSS Lisans Kılavuzu'na göre Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başvuru ücreti 800 TL, Alan Bilgisi oturumlarında ise her bir oturum için 500 TL olarak uygulanıyor. Başvuru işleminin tamamlanabilmesi için ücretin de başvuru süresi içerisinde yatırılması gerekiyor. KPSS Lisans sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

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