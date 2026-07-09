Binlerce memur adayının heyecanla beklediği KPSS-2026/1 merkezi atama tercih takvimi geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. KPSS-2026/1 merkezi atama tercih başvuruları resmen başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte sürecin ayrıntıları belli oldu. Adaylar, KPSS merkezi atama başvurularını belirtilen tarihler arasında tamamlayabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS-2026/1 kapsamında gerçekleştirilecek merkezi atamalara ilişkin tercih kılavuzunu yayımladı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirmeler için adaylar tercihlerini 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

MERKEZİ ATAMA BAŞVURU TAKVİMİ

KPSS-2026/1 merkezi atama tercihleri, 9 Temmuz 2026 saat 09.00'da başlayacak. Adaylar tercih işlemlerini 16 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

Tercihler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek. ÖSYM, adayların tercih işlemlerini tamamlamadan önce KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlattı.



Merkezi atamalar ne zaman? KPSS-2026/1 merkezi atama tercih kılavuzu paylaşıldı

KILAVUZDA AYRINTILAR PAYLAŞILDI

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre, merkezi atamalar "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek. Adaylar, tercih sürecinde kullanacakları KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebilecek.

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