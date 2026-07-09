ABD ile İran arasında çatışmaların yeniden başlamasıyla brent petrol yüzde 10 yükseldi. Bu gelişme sonrası akaryakıta büyük bir zam göründü. Böylece motorinin fiyatı son 4 günde 5 liradan fazla zamlanmış olacak. İşte detaylar...

Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Bence İran'la ateşkes bitti. Onlar yalancı" açıklamasının ardından petrol fiyatları hızla yükselişe geçmişti. ABD'nin İran'a yönelik saldırı başlatmasının ardından 70 dolara kadar gerileyen brent petrolün varil fiyatı 77-78 dolar bandına yükseldi. Bu gelişme sonrası akaryakıta yeni bir zam göründü.

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MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM!

Motorine 7 Temmuz tarihinde 1 lira 31 kuruş, 8 Temmuz tarihinde ise 76 kuruş zam gelmişti. Petroldeki artış sonrası motorine bu sefer daha büyük bir zam geliyor.

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4 GÜNDE 5 LİRADAN FAZLA ZAM!

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin litresi 10 Temmuz Cuma gününden geçerli olmak üzere 3 lira 8 kuruş artacak. Böylece son 4 günde motorinin litresi 5 liradan fazla artmış olacak.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 70 lira sınırına dayanacak. Diğer tüm şehirlerde ise 70 liranın üzerine çıkacak. Motorin Doğu'daki şehirlerde ise 73 lira sınırına yaklaşacak.

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9 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 62.87 66.78 31.19 İstanbul Anadolu 62.72 66.63 30.59 Ankara 63.84 67.90 31.19 İzmir 64.12 68.17 30.99

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.