Geçen cuma 71,90 dolardan kapanan petrol fiyatı, Orta Doğu’da jeopolitik tansiyonun yeniden yükselmesiyle bu hafta %10’a yakın prim yaptı. Bu sabah 78,80 dolara yakın görünüm sürerken, piyasada Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapanmasından endişe duyuluyor. HSBC ise “arzın kademeli olarak normale döneceği” görüşünü öne sürerek, Brent petrol fiyatı için 2026 tahminini 95 dolardan 80 dolara düşürdü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda ABD-İran geriliminin alevlenmesi ile birlikte Hürmüz Boğazı'nda da petrol arzı ve taşımacılığına ilişkin endişeler yeniden yükseldi. Dünkü işlemlerde en yüksek 80,60 doları test eden Brent petrolün varil fiyatı bugün sabah saatlerinde 78,80 dolara yakın görünümünü koruyor. Geçen cuma günü 71,90 dolardan kapanış yapan petrolde haftalık yükseliş ise %10’a yaklaştı. Önceki 4 haftalık süreçte gerçekleşen düşüş serisinin, bu hafta son bulması ihtimali de oldukça artmış durumda…

MÜZAKERELER İÇİN TEHDİT

Orta Doğu’da her iki tarafın diğerini ateşkesi ihlal etmekle suçladığını belirten Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen “Son durum, kalıcı bir barışı sağlamayı amaçlayan kırılgan müzakereleri tehdit ediyor. Bir günde Boğaz'da üç ticari gemiye saldırı düzenlendi; bu, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana en yüksek sayı ve ABD saldırılardan İran'ı sorumlu tutuyor. Belirsizliği artıran bir diğer unsur ise Başkan Trump'ın ‘İran ateşkesi sanırım sona erdi’ demesi oldu. Bu yorum, ham petrol fiyatlarını daha da güçlendirdi” dedi.

RİSKLER FİYATLANIYOR

Piyasada, gemilere yönelik yenilenen saldırıların ve ABD-İran ilişkilerindeki daha geniş çaplı bir bozulmanın, Hürmüz Boğazı'ndan geçen akışların normalleşmesini de yavaşlatabileceği riskinin fiyatlanmaya başladığına dikkat çeken Hansen “Dünyanın en önemli enerji darboğazlarından biri olarak, sınırlı bir aksama bile anlık fiyatlandırma, navlun maliyetleri ve piyasa duyarlılığı üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir” uyarısında bulundu.

Petrol yüzde 10 yükseldi! Hürmüz kapandı mı? Fiyatlar nereye?

HÜRMÜZ KAPANDI MI?

Son gelişmelerin ardından “Hürmüz kapandı mı” soruları da artarken, bu yönde henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Stratejist Ole Hansen, piyasanın odak noktasının tekrar Hürmüz'e, ateşkesin kalıcılığına, ‘kısa pozisyon’ tasfiyesine ve yaz tatili sebebiyle daha düşük likidite ve yüksek oynaklığa yöneldiğini ifade etti.

‘KISA POZİSYON’ UYARISI

Hansen’in verdiği bilgilere göre mart ayında 42 bin kontrat olan petrolde “yükseliş yönlü” uzun pozisyon sayısı, 30 Haziran’da 55 bin 600 kontrata kadar gerilemişti. Geçen hafta “düşüş yönlü” kısa pozisyonların tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştığı uyarısında bulunan Hansen, özellikle güvenlik koşullarının kötüleşmesi ya da ateşkesin resmen çökmesi halinde, kısa pozisyon kapatma işlemlerinin hızlanabileceğini ve bunun da petrolde daha fazla yükselişi tetikleyebileceği riskine dikkat çekti.

TAKTİK SAVAŞLARI MI?

Bu arada Körfez'de yaşanan karşılıklı ateş açma olaylarının geçen ayki ile oldukça benzeştiği, bugün tekrarlanan gerilimin de “bir kopuştan” ziyade her iki tarafın “masaya dönmeden önce avantaj elde etmek için kullandığı hesaplı bir senaryo” olabileceği ihtimali de piyasalarda konuşulmaya başlandı.

Petrol yüzde 10 yükseldi! Hürmüz kapandı mı? Fiyatlar nereye?

PETROLDE HEDEF FİYAT

HSBC ise son değerlendirmesinde “Basra Körfezi'ndeki petrol arzının kademeli olarak normale döneceği” görüşünü öne sürerek, Brent petrol fiyatı için 2026 tahminini 95 dolardan 80 dolara düşürdü.

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