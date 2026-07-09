ABD’nin İran’a yönelik son saldırılarının ardından İran tarafından sert açıklamalar geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’nin saldırılarına karşılık verileceğini belirtti. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Sözcüsü İbrahim Rezai de ABD’ye "İranlıların sert tokadını bekleyin" uyarısını yaptı.

ABD’nin İran’a yönelik son saldırılarının ardından Tahran yönetiminden tepki geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD’nin zorbalık ve kötü niyetin karşılıksız kalmayacağını henüz öğrenemediğini belirterek, "Açıkça söylemek gerekirse: Saldırırsanız, karşılık görürsünüz" ifadelerini kullandı. ABD’nin çırpındıkça daha çok batacağını vurgulayan Galibaf şöyle devam etti:

"Hürmüz Boğazı Amerikan tehditleriyle değil, yalnızca İran'ın düzenlemeleriyle açılır"

"İRANLILARIN SERT TOKADINI BEKLEYİN"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Sözcüsü İbrahim Rezai de, ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran’ın eski dini lideri Ali Hamaney’in İranlılara "ABD’den korkmamayı" öğrettiğini hatırlatarak, ABD’ye "İranlıların sert tokadını bekleyin" uyarısını yaptı.

ABD ORDUSU, İRAN'A SALDIRI BAŞLATMIŞTI

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda İran’a yönelik ilave saldırılar başlatıldığını açıklamış, İran basını Buşehr, Bender Abbas ve Sirik kentleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde patlama seslerinin duyulduğunu bildirmişti. Gelişmelerin ardından, ABD üslerine ev sahipliği yapan Kuveyt ve Bahreyn yeni saldırılara hedef olduklarını duyurmuştu.

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