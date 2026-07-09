İran Dini Lideri Ali Hamaney'in naaşı, Necef'te düzenlenen cenaze töreni sonrası gece saatlerinde Irak'ın Kerbela kentine getirildi. Yoğun katılım nedeniyle Kerbela Valiliği perşembe gününü il genelinde resmi tatil ilan etti. Haşdi Şabi de Kerbela'daki cenaze törenine katılanların sayısının 4 milyonu aştığını duyurdu.

Kerbela'da Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis Caddesi'nde karşılanan Hamaney'in naaşı, yoğun katılım nedeniyle gece yarısından sonra Hazreti Abbas Türbesi'ne ulaştırılabildi.

4 milyon kişi katıldı! Hamaney'in cenazesinde izdiham yaşandı

Daha önce cenaze namazı Necef'te Hazreti Ali Türbesi'nin avlusunda Seyyid Muhammed Taki el-Hekim'in imamlığında kılınan Hamaney'in naaşı, akşam saatlerinde Irak ordusuna ait bir helikopterle Kerbela'ya nakledildi.

Ali Hamaney

Cenaze korteji, Hazreti Hüseyin ve kardeşi Hazreti Abbas'ın türbelerine doğru ilerlerken, törene katılan yüz binlerce kişi ellerinde Irak ve İran bayrakları taşıdı.

4 milyon kişi katıldı! Hamaney'in cenazesinde izdiham yaşandı

İZDİHAM YAŞANDI

Kalabalığın zaman zaman tabuta yaklaşmaya çalışması nedeniyle izdiham yaşandı.

4 milyon kişi katıldı! Hamaney'in cenazesinde izdiham yaşandı

KERBELA'DA RESMİ TATİL

Yoğun katılım nedeniyle Kerbela Valiliği, perşembe gününü il genelinde resmi tatil ilan etti. Kerbela Valisi Nasif Casim el-Hattabi yaptığı açıklamada, resmi tatil kararının kentte cenaze törenleri nedeniyle milyonlarca kişinin bulunması, Kerbela halkının ziyaretçilere hizmet vermeyi sürdürebilmesi ve törenlere katılabilmesi amacıyla alındığını belirtti.

4 milyon kişi katıldı! Hamaney'in cenazesinde izdiham yaşandı

4 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ KATILDI

Haşdi Şabi, Kerbela'daki cenaze törenine katılanların sayısının 4 milyonu aştığını açıkladı.

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