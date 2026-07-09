Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle geliştirdiği ticaret ve yatırım iş birlikleri ihracata ivme kazandırdı. Yılın ilk 6 ayında kıtaya yapılan ihracat yüzde 12 artarak 11 milyar dolara yükseldi. Fas, Mısır, Libya ve Cezayir Türk ürünlerinin en büyük alıcıları olurken, müteahhitlikten enerjiye uzanan yeni projeler ihracatta daha güçlü bir dönemin kapısını aralıyor.

Türkiye’nin ticaret diplomasisi Afrika ülkeleriyle ekonomik iş birliğini güçlendiriyor. Ticaret Bakanlığı tarafından 2003 yılından bu yana sürdürülen Afrika Ülkeleriyle Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi, ihracat rakamlarında rekor üstüne rekor getiriyor.

Kıtada karşılıklı yatırımların teşviki; müteahhitlik, enerji, sağlık, tarım ve altyapı projelerinde Türk firmalarının etkinliğinin artırılması hedeflenirken, kazan-kazan anlayışıyla yürütülen bu politika ilk 6 ayda ihracatı yüzde 12 artışla 11 milyar dolara taşıdı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 9,8 milyar dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı Afrika ülkesi, 2,2 milyar dolarla Fas oldu. Bu ülkeyi, yaklaşık 2 milyar dolarla Mısır, 1,3 milyar dolarla Libya, 950,9 milyon dolarla Cezayir ve 619,4 milyon dolarla Tunus takip etti.

FAS ZİRVEDE, MISIR TAKİPTE

Türkiye’nin, Fas’taki yatırımları ağırlıklı olarak otomotiv, temizlik ürünleri, tekstil, madencilik, lojistik, demir ve çelik gibi sektörlerde yoğunlaşıyor. Ayrıca Türk müteahhitler, Fas’ta üstlendikleri projelerle de dikkati çekiyor, söz konusu ülkede yaklaşık 250 Türk firması faaliyet gösteriyor. İspanya ve Portekiz ile birlikte 2030 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlan Fas, bu anlamda Türk firmalarına ulaştırma altyapısından inşaat ve müteahhitlik alanlarına kadar birçok sektörde yeni iş birliği fırsatları sunuyor.

Afrika’daki en büyük ticaret ortağımız olan ve 15 milyar dolar ticaret hacmi hedeflenen Mısır ise 14 yeni akıllı şehir projesine hazırlanıyor. Türk müteahhitlerinin bu projelerde aktif rol üstlenmesi amaçlanıyor. Ayrıca enerjiden madenciliğe, gemi inşasından Ro-Ro taşımacılığına kadar iş birlikleri güçlendiriliyor.

LİBYA VE CEZAYİR İLE STRATEJİK ORTAKLIK

Kuzey Afrika’nın diğer önemli pazarlarından Libya ile Türkiye; altyapı, enerji ve dış ticarette birbirini tamamlayan iki stratejik ortak olarak öne çıkıyor. Libya’ya ağırlıklı olarak mobilya, gıda, makine ve inşaat malzemeleri ihraç ediliyor. Son yıllarda ticari ilişkilerin istikrarlı biçimde güçlendiği Cezayir ile ise enerji, sanayi, tekstil ve inşaat sektörleri öncülüğünde ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

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