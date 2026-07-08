Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), son 12 ayda 11 milyar doları aşan savunma ve havacılık ihracatının yaklaşık yüzde 56’sının NATO ülkelerine gerçekleştirildiğini açıkladı. Kilogram başı ihracat değeri Türkiye ortalamasının 40 katına ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türk savunma sanayisinin mevcut kapasitesi, yürütülen projeler ve uluslararası işbirliklerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Son 12 ayda 11 milyar doları aştı! Türkiye ortalamasının 40 katı… Savunma ihracatının yüzde 56’sı NATO ülkelerine gerçekleşti

ORTALAMANIN 40 KATINA ULAŞTI

SSB, son 12 ayda 11 milyar doları aşan savunma ve havacılık ihracatının yaklaşık yüzde 56’sının NATO ülkelerine gerçekleştirildiğini ve kilogram başı ihracat değerinin Türkiye ortalamasının 40 katına ulaştığını açıkladı.

Açıklamada, SSB'nin 4 bini aşkın firmadan oluşan savunma sanayisi ekosistemini ortak hedefler etrafında koordine ettiği belirtildi.

Son 12 ayda 11 milyar doları aştı! Türkiye ortalamasının 40 katı… Savunma ihracatının yüzde 56’sı NATO ülkelerine gerçekleşti

SSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 1400’den fazla projenin eş zamanlı olarak yürütüldüğü ifade edilirken, savunma sanayisi diplomasisiyle milli kabiliyetlerin küresel işbirliklerine dönüştürüldüğü de hatırlatıldı.

"YÜZDE 56'SI NATO ÜLKELERİNE"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son 12 ayda 11 milyar doları aşan savunma ve havacılık ihracatımızın yaklaşık yüzde 56’sını NATO ülkelerine gerçekleştirdik. İHA’lardan jet eğitim uçaklarına, komuta kontrol merkezlerinden askeri yazılımlara, deniz ve kara platformlarından elektronik harp teknolojilerine kadar geniş bir kabiliyet alanında dost ve müttefiklerimizin güvenilir çözüm ortağıyız. Türkiye ortalamasının 40 katına ulaşan kilogram başı ihracat değerimiz, yüksek teknoloji üretiminde ulaştığımız seviyenin somut göstergesidir. Bu vizyonun ve güçlü iradenin sahibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz.

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