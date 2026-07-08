36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde gerçekleşen oturumun ardından Ukranya Başkanı Zelenskiy ve ABD Başkanı Trump ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. ABD Başkanı İran'a tehditler savurarak, "Bu akşam çok ağır vuracağız dedi. Öte yandan Rusya-Ukraya savaşını 'çok çirkin' olarak nitelendiren ABD Başkanı, "Putin'in üzerinde baskımız var" diye konuştu. Açıklamalarının devamında Zelenskiy'nin güvenlik garantisine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderleri karşıladı. 32 üye ülkenin liderleri ve çok sayıda bakanın katıldığı zirvede, ittifakın savunma kapasitesi, caydırıcılığı ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği masadaki konular arasında yer aldı.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde gerçekleşen oturumun ardından Ukranya Başkanı Zelenskiy ve ABD Başkanı Trump ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bu akşam çok sert vuracağız

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Erdoğan uzun zamandır arkadaşım. Başından sonuna kadar her şey çok güzeldi. Çok iyi bir iş çıkardılar. İyi bir iş yapmış, yollar, havalimanı mükemmeldi. Kusursuzdu.

"PUTİN İLE ZELENSKİY ANLAŞMA İSTİYOR"

Putin ile Zelenskiy anlaşma istiyor. Rusya büyük bir güç ama ben gerçekten artık hazır olunduğuna inanıyorum. Çok sayıda savaşı bitirdik. Şimdi de büyük ilerleme kaydedildi. Çok çirkin bir savaş bu. Ukrayna ve Rusya liderleri farklı karakterlere sahip.

"BU AKŞAM İRAN'I ÇOK SERT VURACAĞIZ"

Bu akşam İran'ı çok sert vuracağız. Biraz uyarı vereyim onlara, ama neler olacak göreceğiz. Evet İran'dan hiç hoşnut değilim. Ve tabii ki İran'ın nükleerinden bahsetmemiz gerekiyor. Zaten bütün savaş bununla ilgiliydi. Yani İran'ın nükleersizleştirilmesi ve sadece bir toplantıyı bununla ilgili yapabiliriz. Çünkü benim amacım rejim değişikliği değil ama tabii ki liderleri ortadan kaldırdıktan sonra olabilecek en büyük rejim değişikliğini yapmış oluyorsunuz ama olay rejim değişikliğiyle ilgili değil.

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bu akşam çok sert vuracağız

TRUMP: HER ŞEYE TAMAM DİYORLAR AMA SONRA...

Biz onların nükleer silah sahibi olmalarını istemiyoruz. Nükleersizleştirmekten bahsediyoruz ve bu noktada çok ilerleme sağladık. Ve bakın konuşuyoruz aynı buradaki gibi. Her konuda anlaşıyorlar, her şeye tamam diyorlar sonra gidip bir basın toplantısı düzenliyorlar ve 'biz bunlardan bahsetmedik bile' diyorlar. Hepsi çılgınlar, bu insanların bir derdi var.

47 yıldır Orta Doğu'nun zorbası olduklarını gördük ama artık değiller. Nükleer silaha da sahip olamazlar. İşte ben bunun için buradayım. Sayın Başkan, evet nükleer silahları olsaydı kullanırlardı ve biz buna izin vermeyeceğiz.

"ZELENSKİY DE ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR"

(Putin bir anlaşma istiyor diyebilir misiniz?) Bunu nereden biliyorum? Çünkü kendisiyle konuşuyorum. Devlet Başkanı Zelenskiy ile de konuşuyorum. Ben bunu yaptım. Anlaşma yaptım. Başkan olmak da bunun bir parçasıydı. O da küçük bir sürü şey yapıyorsunuz ve olay sonunda hep anlaşma yapmayı bilmeye bağlanıyor ve zaten bu benim işim bu, işi çok iyi biliyorum ve insanlar anlaşmak istedikleri zaman bunu anlayabiliyorum ve anlaşmak istediğini düşünüyorum. Hissediyorum ki Zelenskiy de ülkesini yeniden inşa etmeye geri dönmek istiyor kesinlikle tüm bu ölüm ve yıkımdan sonra.

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bu akşam çok sert vuracağız

Ukrayna muazzam bir potansiyele sahip ve bunun farkında kendisi de bunu da konuştuk. Evet, savaştan çok bundan bahsediyor aslında biliyor musunuz?

"PUTİN ÜZERİNDE ÇOK FAZLA BASKI UYGULUYORUZ"

(Sayın Başkan Putin 'in bu savaşı bitirmeye hazır olduğunu söylediniz. Peki bunu yapmazsa, devam ederseniz ne olacak? Rusya 'ya daha fazla baskı uygulamaya hazır mısınız?)

Zaten çok fazla baskı uyguluyoruz Putin üzerinde. Hoşuna gittiğini zannetmiyorum, çok heyecanlandığını zannetmiyorum. Çok fazla baskı var, anlaşmak için çok büyük bir baskı var ve herkesin üzerinde çok baskı olduğunu düşünüyorum. Ukrayna için hangi güvenlik garantilerini verebiliyorsunuz? Nasıl bir güvenlik garantisi mi diyorsunuz? Evet. Bunu hayat kurtarmak için yapmak istiyoruz. Ukrayna bizden çok uzakta. Aramızda bir okyanus var. Ben burada hayat kurtarmaya çalışıyorum. Çok fazla insan ölüyor.

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bu akşam çok sert vuracağız

"TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜĞE SAHİBİZ"

Ben açıkçası Putin'in şu anda hangi şartları, barış için hangi şartları öne sürdüğünü bilmiyorum ama zaten bunlar değişiyor. Çünkü savaşın başında daha güçlüydü. ancak şu anda iyisi değil evet bizim askerlerimiz kahraman insanlarımız çok önemli ama önemli olan burada bir kimin aha çok askeri olduğu değil, tabii ki teknolojiler çok önemli, teknoloji üstünlüğe sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Daha iyi teknolojik adımları attığımızı, belki de bu adımları daha hızlı attığımızı düşünüyoruz. Tabii ki onlar da çok fazla şey üretiyorlar ve bunlarla da mücadele etmek çok zor.

"RUSYA DA BİZE ÇOK SAYGI DUYUYOR, ANLAŞMA YAPABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

(Ukrayna'nın bir kez daha Rusya tarafından saldırıya uğramayacağını nasıl garanti edeceksiniz?)

Anlaşma yapılırsa tabii ki bununla ilgili olarak bir güvenlik garantisi üzerinde çalışacağız ve Rusya da bize çok saygı duyuyor ve bir şekilde doğru anlaşmayı yapabileceğimizi düşünüyoruz. Avrupa'ya da yardımcı olabildik. Avrupa da bunu izliyor olacak ama biz de onlara yardımcı olacağız. Bir güvenlik paketi üzerinde çalışıp bunu garanti edeceğiz. Böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Eğer bir anlaşma yapabilirsek Rusya da çok mutlu olacaktır ve başka şeylere odaklanacaklardır. Biliyorsunuz onlar da bir ülke, onların da muazzam bir potansiyeli var.

(Ukrayna 'ya gidecek misiniz?)

Ukrayna'ya giderim. Ama savaş bitsin isterim. Tabi yani bu gizli servisin çok hoşuna gitmez. Evet gitmek isterim. Mesela daha fazla hasar görmeden Kiev 'e gitmek çok güzel olurdu. Gerçekten çok güzel bir kent ama Ukrayna 'ya doğru zamanda gitmek isterim.

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bu akşam çok sert vuracağız

"İRAN'IN BAŞTAN BAŞLAMASI GEREKECEK"

(Başkan Trump peki dün akşamki saldırının etkinliği neydi? İran 'a nasıl bir mesaj vermiş oldunuz?)

İran 'a dün akşam yaptığınız saldırı, evet muazzam bir etkisi oldu. Öncelikle tabii ki radarlarını yeniden inşa etmeye çalışıyorlardı. Yüzde 60'ını inşa etmişlerdi. Şimdi baştan başlamaları gerekecek. Bakın biz en üst seviyede saldırmıyoruz. En üst seviyede köprüler olur ve istediğimiz anda bir gün içerisinde İran'daki tüm köprüleri ortadan kaldırabiliriz ve yapabilecekleri hiçbir şey olmaz. Bütün elektrik imalat tesisleri var mesela. Elektrik santrallerini eğer mecbur kalırsak onları ortadan kaldırabiliriz. Bunu yapmak istemiyoruz ama mecbur kalırsak yapabiliriz. Su tesislerini vurmak gerekirse bunu yapabiliriz. Hark Adası'na saldırdık. Petrole dokunmayın dedim. Belki Hark adasını ele geçiririz dedim.

"BİZDEN ZAMAN İSTEDİLER"

Bu akşam yine vurabilirler. Normalde tabii ki böyle söylemem, böyle yapmam ama bunu gerçekten hak ediyorlar. Çünkü anlaşma yapmak istediklerini söylüyorlar. Bizden bir mola istediler biliyorsunuz. Hamaney'in cenazesine gitmek istiyoruz dediler. Sonra da füze fırlatmaya başladılar. Onursuz insanlar anlaşmaya uymuyorlar.

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