Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere liderleri ile baş başa görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde zirveye katılan tüm devlet ve hükümet başkanları bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki oturumda liderler görüşmelerini tamamladı. Zirvenin ardından ise NATO Bildirisi yayımlandı.

ÖNCE MACRON'LA GÖRÜŞTÜ

Oturumun tamamlanmasının ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği başladı. Erdoğan önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO diplomasisi! Liderlerle peş peşe görüştü

MELONİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Macron'un ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda İtalya Başbakanı Meloni ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO diplomasisi! Liderlerle peş peşe görüştü

Meloni'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Başbakanı Merz oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO diplomasisi! Liderlerle peş peşe görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak NATO Ankara Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Starmer ile bir araya geldi.

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