Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) dünü 6 milyon 278 bin liradan tamamlayan altının kilogram fiyatı, bugün sonunda 6 milyon 140 bin 200 liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 109 bin lira, en yüksek 6 milyon 274 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,2 azalışla 6 milyon 140 bin 200 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 278 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 1.231 KİLOGRAM OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 566 milyon 393 bin 427,98 lira, işlem miktarı ise 1231,81 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 566 milyon 397 bin 923,48 lira olarak gerçekleşti.

Altının kilogramı 1 günde 138 bin lira değer kaybetti

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

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