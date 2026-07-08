Anne-kıza bağırıp kaos çıkarmıştı! Plajda çirkin hakarete tutuklama
İzmir’de plajda anne ve kızına hakaret ederek saldırmaya çalışan İ.A. ‘nefret ve ayrımcılık' suçundan tutuklandı. İ.A. daha önce gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
- İ.A., Seferihisar'ın Ürkmez İpekkum Plajı'nda bir anne ve kıza sözlü şekilde hakaret ettiği iddiasıyla gündeme geldi.
- Görüntülerde İ.A.'nın anne ve kıza "Defol git" ve "Sen kimsin" şeklinde bağırdığı ve bir sandalyeyi fırlattığı görülüyor.
- Mağdur anne ve kızı, İ.A. hakkında şikayetçi oldu.
- İ.A., 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Başsavcılığın itirazı üzerine İ.A. hakkında tutuklama kararı çıkarıldı ve Manisa'da yakalanarak tutuklandı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde plajda anne ve kızına hakaret ettiği iddiasıyla daha önce gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İ.A. hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan, Manisa’da yakalanan İ.A. ‘nefret ve ayrımcılık' suçundan tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
İzmir’in Seferihisar ilçesinde bulunan Ürkmez İpekkum Plajı’nda yaşlı bir kadın, çevrede bulunan anne ve kıza sözlü şekilde saldırdı. Sözlü saldırıya uğrayan kadınlardan biri, yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla çekerek yaşlı kadına tepki gösterdi.
“DEFOL GİT, SEN KİMSİN?”
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülere göre yaşlı kadın anne ve kıza yönelik "Defol git" ve "Sen kimsin" şeklinde bağırarak hakaret etti, bir sandalyeyi tutup şiddetle yere fırlattı.
Olay sırasında saldırıya uğrayan kadınlardan biri eşyalarını alıp bölgeden gitmek isterken, diğer kadın ise duruma müdahale etti. Görüntüyü çeken kadın "Burada uğradığımız olayı herkes görüyor mu? Anne nereye gidiyorsun" diyerek annesinin plajda kalmasını istedi.
ANNE-KIZ ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU
A.A. ve kızı tartışma sonrasında İ.A'dan şikayetçi oldu. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İ.A. "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Şüpheli kadın, ‘nefret ve ayrımcılık' suçundan tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılığın itirazı üzerine de tutuklama kararı çıkarıldı.