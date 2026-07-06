Dün İzmir’de şezlong nedeniyle çıkan kavgada iki kadına hakaret eden, sandalyelerini fırlatan kadın gözaltına alındı. Kavga anına ait görüntülerde saldırganın "Sen kimsin lan? Buralar bizim" dediği duyuluyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez İpekkum Plajı’nda dün, plajda bulunan yaşlı bir kadın, çevrede bulunan anne ve kıza henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü şekilde saldırmaya başladı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Başörtülü kadınlara sözlü tacizde bulunmuştu! Cezası belli oldu

HAKARET EDİP SANDALYELERİNİ FIRLATTI

Sözlü saldırıya uğrayan kadınlardan biri, yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla çekerek yaşlı kadına tepki gösterdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı kadının anne ve kıza yönelik "defol git" ve "sen kimsin lan" şeklinde bağırarak hakaret ettiği ve bir sandalyeyi tutup şiddetle yere fırlattığı anlar yer aldı.

Plajdaki kadınlara saldırıp hakaret etmişti! Gözaltına alındı

ANNESİNİN GİTMESİNE İZİN VERMEDİ

Olay sırasında saldırıya uğrayan kadınlardan biri eşyalarını alıp bölgeden gitmek isterken, diğer kadın ise duruma müdahale etti. Görüntüyü çeken kadının, "Burada uğradığımız olayı herkes görüyor mu? Anne nereye gidiyorsun" diyerek annesinin plajda kalmasını istediği anlar kayıtlara geçti.

Plajdaki kadınlara saldırıp hakaret etmişti! Gözaltına alındı

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Öte yandan A.A. isimli şahsın, İ.A. isimli şahıs ile şezlong yeri nedeniyle yaşanan tartışma sırasında hakarete maruz kaldığını beyan etmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını ve yürütülen soruşturma kapsamında İ.K. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 122’nci maddesinde düzenlenen nefret ve ayrımcılık suçu kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakanlık, olayla ilgili adli tahkikatın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası