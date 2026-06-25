Antalya'da alışveriş yapan Zeynep Umurbek'e başörtüsü ve kıyafeti üzerinden sözlü tacizde bulunan S.A. isimli şahsın cezası belli oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir markette önceki gün meydana gelen olayda arkadaşıyla birlikte alışveriş yapan Zeynep Umurbek, bir şahsın başörtüsü ve kıyafeti üzerinden yaptığı sözlü tacize maruz kaldı.

Alışveriş sırasında kaydedilen görüntülere yansıyan olayda şahsın kadınlara yönelik, "İyice kapatmışsınız kendinizi. Hangi tarikat bu? Giyinmişsiniz böyle simsiyah, terlemiyor musunuz? Denize de böyle giriyorsunuz o zaman" şeklinde ifadeler kullandığı görüldü. Şahsın sözleri üzerine, taraflar arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Başörtülü kadınlara sözlü tacizde bulunmuştu! Cezası belli oldu

CEZASI BELLİ OLDU

Olayın ardından Zeynep Umurbek, Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu. Kamera görüntülerinden S.A. olduğu belirlenen şahıs gözaltına alındı. Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adliyeye sevk edilen S.A. hakkında, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

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