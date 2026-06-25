Başörtülü kadınlara sözlü tacizde bulunmuştu! Cezası belli oldu
Antalya'da alışveriş yapan Zeynep Umurbek'e başörtüsü ve kıyafeti üzerinden sözlü tacizde bulunan S.A. isimli şahsın cezası belli oldu.
- Zeynep Umurbek, arkadaşıyla alışveriş yaparken bir şahsın sözlü tacizine uğradı.
- Taciz eden şahıs, kadınların kıyafetleri hakkında "İyice kapatmışsınız kendinizi. Hangi tarikat bu? Giyinmişsiniz böyle simsiyah, terlemiyor musunuz? Denize de böyle giriyorsunuz o zaman" şeklinde ifadeler kullandı.
- Olayın ardından Zeynep Umurbek şikayetçi oldu.
- Kamera görüntülerinden S.A. olduğu belirlenen şahıs gözaltına alındı.
- S.A., "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.
- Sulh ceza hakimliğince S.A. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde bir markette önceki gün meydana gelen olayda arkadaşıyla birlikte alışveriş yapan Zeynep Umurbek, bir şahsın başörtüsü ve kıyafeti üzerinden yaptığı sözlü tacize maruz kaldı.
Alışveriş sırasında kaydedilen görüntülere yansıyan olayda şahsın kadınlara yönelik, "İyice kapatmışsınız kendinizi. Hangi tarikat bu? Giyinmişsiniz böyle simsiyah, terlemiyor musunuz? Denize de böyle giriyorsunuz o zaman" şeklinde ifadeler kullandığı görüldü. Şahsın sözleri üzerine, taraflar arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
CEZASI BELLİ OLDU
Olayın ardından Zeynep Umurbek, Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu. Kamera görüntülerinden S.A. olduğu belirlenen şahıs gözaltına alındı. Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adliyeye sevk edilen S.A. hakkında, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.