YKS sınav sonuç tarihleri, TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan adayların gündeminde yer alıyor. Üniversite hayali kuran adaylar, ÖSYM sonuç ekranı ve tercih sürecine dair açıklamaları yakından takip ediyor.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sürecinde TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasının ardından adaylar için bekleyiş başladı. Sınav puanları, başarı sıralamaları ve tercih dönemine ilişkin gelişmeler ÖSYM’nin duyuruları üzerinden takip edilecek. Adayların sonuç ekranına erişimi ve tercih takvimi, üniversite yerleştirme sürecinin en kritik aşamasını oluşturacak.

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait puanlarını, başarı sıralamalarını ve yerleştirme sürecinde kullanılacak değerlendirme bilgilerini ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. ÖSYM’nin sonuç duyurusuyla birlikte tercih kılavuzu ve tercih tarihleriyle ilgili ayrıca açıklama yapması bekleniyor.

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT-AYT-YDT sonuç tarihi

TYT-AYT-YDT SONUÇ TARİHİ

2026-YKS kapsamında TYT oturumu 20 Haziran 2026 saat 10.15’te, AYT oturumu 21 Haziran 2026 saat 10.15’te, YDT oturumu ise 21 Haziran 2026 saat 15.45’te uygulandı. Üç oturumun sonuçları da 22 Temmuz 2026'da açıklanacak. TYT puanı ön lisans programları ve bazı lisans tercihleri için, AYT puanları lisans programlarının büyük bölümü için, YDT puanı ise dil puanıyla öğrenci alan bölümler için kullanılacak. Adaylar sonuçlar açıklandıktan sonra tercih sürecinde yalnızca puanlarına değil, başarı sıralamalarına, program kontenjanlarına ve kılavuzdaki özel koşullara göre liste oluşturacak.

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