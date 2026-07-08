Zonguldak’ta çarpışan iki sürücü arasındaki kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücülerden biri diğerinin dikiz aynasını kırdı, aynası kırılan sürücü ise dikiz aynasını alıp saldırdı. Önce tokat attı sonra boğazına sarıldı. Kavgayı çevredeki esnaf ayırırken, iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Zonguldak’ta Gazipaşa Caddesi üzerinde E.K. idaresindeki otomobil, aynı güzergahta ilerleyen B.D. isimli kadın sürücünün kullandığı motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası iki sürücü arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

Sürücüden sürücüye korkunç darp! Tokat attı, boynunu sıktı, saçından sürükledi

KIRDIĞI AYNAYLA SALDIRDI

Tartışmanın dozu yükseldi, kadın sürücü otomobilin dikiz aynasını eliyle kırdı. Otomobil sürücüsü E.K., yerinden sökülen aynayla B.D.'ye vurmaya başladı. Cadde üzerindeki esnaf dükkânlarından fırlayıp tarafları ayırmaya çalışırken, kadının yardımına erkek arkadaşı F.S. koştu.

Sürücüden sürücüye korkunç darp! Tokat attı, boynunu sıktı, saçından sürükledi

KAVGAYI MAHALLELİ AYIRDI

Kavgada kırılan dikiz aynasıyla kadın sürücüye saldıran adamı çevredekiler ayırdı. Arbedenin ortasında kalan E.K., öfkeli kalabalıktan sıyrılıp bir marketin içine girdi.

Sürücüden sürücüye korkunç darp! Tokat attı, boynunu sıktı, saçından sürükledi

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

İhbar üzerine caddeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüler hastaneye kaldırılırken, iki sürücünün de birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Kavga anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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