İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri hedef almasıyla başlayan kriz, ABD'nin geniş çaplı hava saldırıları ve Tahran'ın misillemesiyle yeni bir boyuta taşındı. Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar ve BAE başta olmak üzere bölge ülkeleri İran'ın saldırılarını sert ifadelerle kınadı.

İran’ın Hürmüz’den geçişlerin Tahran’ın kontrolünde olması için yaptığı saldırılar, bölgede gerilimi yeniden yükseltti. İran’ın, üç ticari geminin izin almadan geçmeye çalıştığını iddia ederek vurmasına ABD’den misilleme geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’da 80 noktanın vurulduğunu açıkladı.

Bunun ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu da “önemli ABD askerî tesislerine” yönelik 85 noktayı hedef aldıklarını duyurdu. İran’ın saldırılarında Bahreyn’deki ABD Beşinci Filo Üssü ile Kuveyt’teki Ali Al-Salem Hava Üssünün hedef alındığı aktarıldı. Gerilimin artması üzerine ABD Hazine Bakanlığı, İran petrolünün satışına izin veren genel lisansın iptal edildiğini açıkladı.

Kararın ardından açıklama yapan ABD’li bir yetkili, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki eylemlerinin “kabul edilemez” olduğunu belirterek, ticari gemilere yönelik saldırıların sonuçları olacağını söyledi.

BÖLGE ÜLKELERİNDEN TEPKİ

Öte yandan bölge ülkeleri İran’ın gerilimi artırmasına tepki gösterdi. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran’ın saldırılarını sert ifadelerle kınayarak, bu saldırıların Kuveyt’in egemenliğinin açık ihlali ve güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olduğunu açıkladı. Bahreyn, Mısır ve Katar tarafından yapılan açıklamada Bahreyn ve Kuveyt’teki ABD’ye ait askerî noktalara düzenlenen saldırılar kınandı. Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) Devlet Başkanı’nın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, İran’ın ticari gemilere, Kuveyt ve Bahreyn’e yönelik saldırılarının “Tahran’ın gerilimi düşürme gerekliliklerine uymadığını” gösterdiğini belirtti.

Suudi Arabistan da İran’ın saldırılarına tepki gösterdi.

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