İran'ın dini lideri Ali Hamaney için günlerdir devam eden cenaze törenleri bugün sona eriyor. Tahran ve Kum'daki törenlerin ardından naaşı Irak'a götürülen Hamaney, Necef ve Kerbela'daki programların ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Meşhed'e götürülecek.

ABD ile İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırısında hayatını kaybeden İran dinî lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenleri bugün sona eriyor.

İran’ın başkenti Tahran ve Kum’da yapılan törenlerin ardından Hamaney ile 4 aile üyesinin naaşı, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve üst düzey yetkililerin eşliğinde Irak’a götürüldü.

KERBELA'YA UĞURLANDI

Necef kentinde 06.00 sularında geniş güvenlik tedbirleri altında başlayan cenaze törenine Iraklı siyasi liderler, dinî merciler ve aşiret temsilcileri katıldı. Cenaze namazının ardından Hamaney’in naaşı daha sonra askerî konvoy eşliğinde Kerbela’ya uğurlandı.

Törenler bir hafta sürdü: Hamaney’in cenazesi bugün defnedilecek

Burada da yapılan törenlerin ardından ülkesine getirilecek olan Hamaney için son tören Meşhed’de yapılacak.

Hamaney’in naaşı bu kentteki İmam Rıza Türbesi’ne defnedilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası