Sarı lacivertliler uzun süre önce el sıkıştığı Greenwoodi çin Marsilya ile de anlaşmaya vardı. Bonservis bedeli için 40+5 milyon avro ödeyecek olan Fenerbahçe, İngiliz yıldıza da yıllık 8 milyon avro verecek.

Fenerbahçe, yılan hikâyesine dönen Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı.

DEVLERE BÜYÜK ÇALIM

Sarı lacivertlilere ilk olarak başkan adayı Hakan Safi’yle “Evet” diyen, sonrasında koltuğa kurulan Aziz Yıldırım’la da anlaşan 24 yaşındaki İngiliz forvet, Roma ve Atletico Madrid’in devreye girmesine rağmen duruşunu bozmamıştı. Greenwood transferinde, oyuncuya en iyi teklifi sunan Fenerbahçe’nin önündeki engel Marsilya’nın 50 milyon avro bonservis ve 5 milyon avroluk bonus talebiydi ki, bu problem de aşıldı. Masaya 30 milyon avroyla oturan Fenerbahçe rakamı yükseltince Fransızların da inadı kırıldı.

Sabrın sonu Greenwood! Fenerbahçe, İngiliz yıldızın transferini bitirdi

BEŞ TAKSİTTE ÖDENECEK

Teknik direktör İsmail Kartal’ın ısrarla takımda görmek istediği, Başkan Aziz Yıldırım’ın kurmaylarına “Bitirin” talimatı verdiği Mason Greenwood için Fenerbahçe, Marsilya’yı 40+5 milyon avroya ikna etti. Fransızlar, tam olarak istedikleri rakam olmasa da en yüksek teklif olduğu için sarı lacivertlilerle anlaştı. İngiliz yıldız da 8 milyon avro yıllık ücret kazanacak. Kulüpler şimdi ödeme planı üzerinde konuşuyor. Fenerbahçe’nin bonservis bedelini beş taksit olarak ödeyeceği öğrenildi. Greenwood'un birkaç gün içinde soluğu Kadıköy’de alması bekleniyor.

Sabrın sonu Greenwood! Fenerbahçe, İngiliz yıldızın transferini bitirdi

DİK DURUŞUNU BOZMADII

Marsilya formasıyla sezonu 45 maçta 26 gol, 11 asistle tamamlayarak transferin gözdesi halinde gelen Greenwood, Roma ve Atletico Madrid’den aldığı tekliflere rağmen Fenerbahçe’ye verdiği sözü çiğnemedi.

SIRA ONA GELDİ! WATKİNS DE BİTECEK

Fenerbahçe, golcü operasyonuna da hız verdi. Sarı lacivertliler, Ollie Watkins’in işini bitirmeye çok yakın. Başkan Aziz Yıldırım, 30 yaşındaki İngiliz için 40 milyon avroyu gözden çıkardı. Arap ekiplerinin ilgisi Aston Villa’nın beklentisini yukarı çıkarsa da Watkins de Fenerbahçe’ye sıcak bakıyor.

CENGİZ ÜNDER GOLLE DÖNDÜ

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker’i 5-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde Cengiz Ünder, Milan Skriniar, Fred ve Rodrigo Becao fileleri havalandırırken, bir gol de rakip oyuncu Glitia’dan geldi.

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