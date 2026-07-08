Fenerbahçe'den ilk hazırlık maçında farklı tarife!
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker'i 5-0 yendi.
- Fenerbahçe, Admira Wacker ile Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde karşılaştı.
- Maç, Raiffeisen Arena'da Match PR’ın organizasyonuyla Summer Series Upper Austria kapsamında oynandı.
- Fenerbahçe'nin gollerini Cengiz Ünder, Milan Skriniar, Fred, B. Glitia (kendi kalesine) ve Rodrigo Becao kaydetti.
- Fenerbahçe, 14 Temmuz'da sona erecek kampta Pogon Szczecin ve LASK ile de hazırlık maçları yapacak.
Yeni sezon öncesi Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Admira Wacker takımını 5-0 mağlup etti.
Match PR’ın organizasyonuyla düzenlenen Summer Series Upper Austria kapsamında Fenerbahçe, Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker ile karşılaştı. Raiffeisen Arena’da oynanan maça Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki takım; Tarık Çetin, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Çağrı Balta ilk 11’iyle çıktı. Sarı-lacivertliler, rakibini 5-0 yenerken, golleri 9. dakikada Cengiz Ünder, 42. dakikada Milan Skriniar, 60. dakikada Fred, 70. dakikada B. Glitia (kendi kalesine), 75. dakikada Rodrigo Becao kaydetti.
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, 14 Temmuz'da sona erecek kampta 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK ile hazırlık maçında karşılaşacak.