Oyuncu Ece İrtem'in 15 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından ölüm nedenine ilişkin ortaya atılan iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Tayland seyahati sırasında maymun tarafından ısırıldığı yönündeki bilgiler sonrası farklı ihtimaller gündeme gelirken, beklenen Adli Tıp raporu tamamlandı. Ece İrtem neden öldü, ölüm nedeni belli oldu m sorgulanırken hazırlanan otopsi raporuyla birlikte ünlü oyuncunun kesin ölüm nedeni resmen açıklandı.

Ece İrtem'in hayatını kaybetmesinin ardından, kısa süre önce bulunduğu Tayland'da maymun tarafından ısırıldığı ve bunun ölümüne yol açmış olabileceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Fakat oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun tarafından yapılan açıklamada, İrtem'in 27 Mayıs 2026 tarihinde Tayland'da maymun ısırması nedeniyle sağlık kuruluşuna başvurduğu, kendisine 21 günlük ilaç tedavisi verildiği, 11 gün ilaç kullandıktan sonra kalan ilaçları kullanmadığının evinde bulunan tedavi evrakları ve açılmamış ilaç kutularından anlaşıldığı belirtildi. Peki, Ece İrtem neden öldü? Ece İrtem'in ölüm nedeni açıklandı mı?

Ece İrtem neden öldü? Otopsi raporu avukatı Uğur Gökkoyun tarafından açıklandı!

ECE İRTEM NEDEN ÖLDÜ?

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporuna göre oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni alkol zehirlenmesi olarak belirlendi. Böylece ölümün ardından kamuoyunda gündeme gelen farklı iddialar da resmi raporla açıklığa kavuşmuş oldu.

İrtem 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde annesi tarafından hareketsiz halde bulunmuş ve yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti.

Ece İrtem neden öldü? Otopsi raporu avukatı Uğur Gökkoyun tarafından açıklandı!

ECE İRTEM'İN OTOPSİ SONUCU ÇIKTI MI?

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporu tamamlandı ve Ece İrtem'in alkol zehirlenmesine bağlı olarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında beklenen en önemli delillerden biri olan otopsi raporu dosyaya girerken oyuncunun maymun ısırığından hayatını kaybetmediği de netlik kazanmış oldu.

Ece İrtem’in avukatı Uğur Gökkoyun tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ece İrtem neden öldü? Otopsi raporu avukatı Uğur Gökkoyun tarafından açıklandı!

"15 Haziran 2026 günü evinde vefat eden müvekkilimin ölüm sebebinin alkol zehirlenmesine bağlı olduğu bugün öğrenilen Adli Tıp otopsi raporuyla anlaşılmıştır. Müvekkilimin 27 Mayıs 2026 günü Tayland’da maymun ısırması nedeniyle oradaki sağlık kuruluşuna başvurduğu, kendisine 21 günlük ilaç verildiği, 11 günlük ilaç kullanımından sonra diğer ilaçları kullanmadığı, evinde bulunan tedavi evrakları ve kullanılmayan kapalı ilaç kutularından anlaşılmış; Uzak Doğu ülkelerine vatandaşlarımızın sık seyahatleri nedeniyle soruşturma makamına bildirilen bu hususun ayrıca kamuoyuyla paylaşılması da faydalı görülmüştür. Olay günü akşam saatlerinde annesiyle birlikte olan müvekkilimin, annesiyle birlikte olmadan önceki zaman diliminde alkol aldığını değerlendirmekteyiz."

Haberle İlgili Daha Fazlası