Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Ece İrtem'in ölümüyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi Sol kolunda 3 yara izi tespit edilen oyuncunun avukatı ölüm nedeniyle ilgili maymun ısırığı şüphesine dikkat çekti. Yaşanan gelişme ardından "Maymun ısırığı öldürür mü?" sorusu gündeme geldi.

Genç yaşta hayatını kaybeden ve Kızılcık Şerbeti'ndeki Işıl karakteriyle hafızalarda yer edinen Ece İrtem'in ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Sanat dünyasını yasa boğan vefatın ardından, ölüm nedenine ilişkin yürütülen incelemelerde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ölümünden bir hafta önce ünlü oyuncunun yaptığı Tayland gezisi sırasında gerçekleştiği belirtilen bir olay yeni şüphelere neden oldu.

Bugün savcılığa verilen dilekçede İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili maymun ısırığı şüphesine dikkat çekildi. Avukat Uğur Gökkoyun konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"15.6.2026 günü evinde vefat eden müvekkilim Ece İrtem'in sol kolunda 3 adet nedbenin (yara izi) tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda, Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir. Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede, maymun ısırığının sepsis (kan zehirlenmesi) dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir."

Maymun ısırığı öldürür mü? Ece İrtemin ölüm nedeni ile ilgili yeni iddia

MAYMUN ISIRIĞI ÖLDÜRÜR MÜ?

Hayvan ısırıklarının sağlık üzerindeki etkileri, hayvan türü ve sağlık durumu, ısırılan kişinin büyüklüğü ve sağlık durumu ile uygun sağlık hizmetlerine erişime göre değişiklik gösterir. Birçok hayvan türünün insanları ısırma potansiyeli olsa da, evcil hayvanların karıştığı olaylar vahşi hayvanların karıştığı olaylara göre önemli ölçüde daha yaygındır ve yaralardan kaynaklanan enfeksiyonlar ciddi hastalıklara hatta ölüme yol açabilir.

MAYMUN ISIRIKLARININ NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR

Maymun ısırıkları, hayvan ısırıklarına bağlı yaralanmaların %2 ila %21'ini oluşturmaktadır. Hindistan'da yapılan iki çalışma, maymun ısırıklarının köpek ısırıklarından sonra ikinci en yaygın hayvan kaynaklı yaralanma nedeni olduğunu bildirmiştir.

Maymun ısırıkları; kuduz, simian retrovirüsler, sepsise (kan zehirlenmesi), Herpes B virüsü ve mpox (maymun çiçeği) gibi hastalıkların yanı sıra, Salmonella ve Campylobacter türlerinin neden olduğu bakteriyel enfeksiyonlarla da ilişkilendirilmektedir.

ECE İREM OLAYINDA GEÇEN KAN ZEHİRLENMESİ (SEPSİS) NEDİR?

Sepsis eskiden yaygın olarak "kan zehirlenmesi" olarak biliniyordu. Neredeyse her zaman ölümcül oluyordu. Bugün, erken tedaviye rağmen, sepsis etkilenen her 5 kişiden yaklaşık 1'ini öldürüyor. Ateş, titreme, hızlı nefes alma ve kafa karışıklığı gibi belirtilere neden olur.

Herkes sepsis geçirebilir, ancak yaşlılar, çocuklar ve bebekler en savunmasız gruplardır. Bağışıklık sistemi zayıflamış, ciddi yanıkları olan, fiziksel travma geçiren veya uzun süreli hastalıkları (diyabet, kanser veya karaciğer hastalığı gibi) olan kişilerde de risk artar.

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