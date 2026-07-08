İsrail basınında yayımlanan bir analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayisi ve diplomatik hamleleriyle Türkiye'yi bölgesel bir süper güce dönüştürdüğü değerlendirmesi yapıldı.

İsrail basınında yer alan dikkat çekici bir analizde, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Liderler Zirvesi'nin Türkiye'nin uluslararası alandaki etkisini artıran önemli bir dönüm noktası olduğu değerlendirildi. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirveyi yalnızca diplomatik temaslar için değil, Türkiye'nin stratejik gücünü ortaya koyduğu bir platform olarak kullandığı yorumu yapıldı.

Israel Hayom gazetesinde yayımlanan haberde, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde kaydettiği ilerleme ve dış politikadaki aktif rolü sayesinde bölgesel güç konumunu daha da pekiştirdiği ifade edildi. Analizde, NATO içinde ABD'nin ardından en büyük ikinci orduya sahip olan Türkiye'nin, artık yalnızca askeri ekipman üreten bir ülke değil, bölgesel güvenlik politikalarını şekillendirebilecek bir aktör olmayı hedeflediği vurgulandı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'nın yeni savunma mimarisinde Türkiye'nin daha etkin rol üstlenmesi için girişimlerini sürdürdüğü belirtilirken, özellikle Avrupa Birliği'nin savunma projelerinde Ankara'nın yer almasına yönelik diplomatik çabalarına dikkat çekildi.

"TÜRKİYE MEVCUT DÜZENİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR"

Gazeteye değerlendirmelerde bulunan Ariel Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları ve Siyaset Bilimi Bölümü'nden Türkiye uzmanı Dr. Assa Ophir ise Türkiye'nin askeri kapasitesini yalnızca savunma amacıyla geliştirmediğini savundu.

Ophir, Ankara'nın son yıllarda daha bağımsız ve iddialı bir dış politika izlediğini öne sürerek, Türkiye'nin mevcut bölgesel ve küresel güç dengelerini değiştirmeyi hedefleyen bir strateji benimsediğini iddia etti.

Uzman isim, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya, Balkanlar'dan Afrika ve Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada etkisini artırmak istediğini belirterek, bunun güçlü bir askeri kapasiteyle desteklendiğini ileri sürdü.

Dr. Ophir, şunları söyledi:

"Türkiye'nin askeri tahkimatı kendi başına bir amaç değildir. Bu, hırslı ve revizyonist bir dış politikayı desteklemenin bir aracı. Yani, Türkiye mevcut düzeni değiştirmek isteyen bir ülke. Ankara'nın son yıllarda kendisini daha önce karakterize eden temkinli, statüko odaklı dış politikadan kademeli olarak uzaklaştığını görebiliyoruz. Türkiye bunun yerine sadece bölgesel statükoyu değil, küresel güç dengesini de reddeden; oyunun kurallarını yeniden yazmayı hedefleyen daha bağımsız ve kararlı bir tutum takındı."

"NATO ÜYELİĞİ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ARTIRDI"

Analizde, Türkiye'nin NATO üyeliğinin de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gelişiminde önemli rol oynadığı ifade edildi. Ortak tatbikatlar, istihbarat paylaşımı ve gelişmiş ordularla birlikte hareket edebilme kabiliyetinin Türkiye'nin askeri kapasitesine önemli katkılar sunduğu değerlendirmesine yer verildi.

SAVUNMA HARCAMALARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Haberde, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) verilerine de yer verildi. Buna göre Türkiye'nin savunma sanayisinin küresel ölçekte ilk sıralarda yer aldığı, savunma ihracatında son iki yılda güçlü büyüme kaydettiği ve askeri harcamalarını artırmayı sürdürdüğü aktarıldı.

Analizde, Türkiye'nin savunma bütçesinin son 10 yılda önemli ölçüde yükseldiği belirtilirken, 2025 yılı itibarıyla askeri harcamalarının yaklaşık 30 milyar dolara ulaştığı ve bu rakamın birçok komşu ülkenin toplam savunma bütçesini geride bıraktığı ifade edildi.

İsrail gazetesindeki değerlendirmede, tüm bu gelişmelerin Türkiye'nin yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de daha etkili bir aktör olma hedefinin göstergesi olduğu yorumu yapıldı.

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