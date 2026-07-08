Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için Marsilya ile anlaşmaya vardı. İngiliz futbolcu için Fransız ekibine 40 milyon avro + bonuslar olmak üzere bonservis bedeli ödenecek.

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için Marsilya ile anlaşmaya vardı. İngiliz futbolcu için Fransız ekibine 40 milyon avro + bonuslar olmak üzere bonservis bedeli ödenecek. Oyuncuya ise yıllık 8 milyon avro ödenecek.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Marsilya forması giyen İngiliz yıldız Mason Greenwood'un bonservisi için Fransız ekibiyle anlaşmaya vardı.

Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis belli oldu

BONSERVİSİ NETLEŞTİ!

Anlaşmaya göre Fenerbahçe, Marsilya'ya 40 milyon avro garanti bonservis bedelinin yanı sıra performansa bağlı bonuslar ödeyecek.

Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis belli oldu

YILLIK 8 MİLYON ALACAK

3 yıllık anlaşma yapılması beklenen 24 yaşındaki İngiliz sağ kanat oyuncusuna ise yıllık 8 milyon avro ödenecek.

37 GOLE DİREKT ETKİ

2024-2025 sezonunda Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Mason Greenwood, söz konusu karşılaşmalarda 26 gol attı ve 11 de asist yaptı.

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