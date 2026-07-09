Türkiye küçük ev aletleri pazarı yılın ilk beş ayında yüzde 32 büyüme ile 68 milyar TL’den 90 milyar TL’ye yükseldi. Adetsel bazda da 16,9 milyon adetten 17,7 milyon adede ulaşan pazarda, insanlar ev konforunda dondurma, soğuk kahve ve ferahlatıcı içecekler için teknolojiye daha çok yatırım yapıyor.

Evlerimizdeki alışkanlıklar ve tüketim eğilimleri hızla değişiyor. Tüketiciler özellikle sıcak yaz aylarında ev konforunda dondurma, soğuk kahve ve ferahlatıcı içecekler hazırlama arzusuyla teknolojiye daha çok yatırım yapıyor. Arçelik, Abdülmecid Efendi Korusu’ndaki Yeşil Michelin Yıldızlı Telezzüz Restoran’da düzenlenen “Serinleten Lezzetler” etkinliği ile mutfaktaki bu yeni nesil hayat tarzını gözler önüne serdi.

Etkinlikte; CreamUp Dondurma Makinesi, SlushUp Buzlu İçecek Makinesi, Imperium Barista Tam Otomatik Espresso Makinesi, Telvesso Türk Kahvesi & Espresso Makinesi ile akıllı mutfak robotu ThermoGurme, Telezzüz’ün Kurucu Şefi Bahtiyar Büyükduman ve ekibinin hazırladığı özel reçeteler eşliğinde deneyimlendi.

HER 10 KİŞİDEN 8’İ MUTFAKTA AKILLI CİHAZ İSTİYOR

Özellikle ev tipi dondurma hazırlama ürünlerinin Türkiye’de henüz çok yeni ve gelişmekte olan bir kategori olduğunu vurgulayan Arçelik Türkiye Pazarlama Kıdemli Direktörü Mehmet Tüfekçi, tüketicilerin evde pratik, taze ve tamamen kendi zevkine göre soğuk lezzetler hazırlama ilgisinin bu alanda müthiş bir potansiyel barındırdığına dikkat çekiyor.

Tüfekçi “Bugünün tüketicisi daha kısa zamanda daha fazla keyif, güven ve kalite sunan çözümler arıyor. İnsanlar artık dışarıda deneyimledikleri gurme lezzetleri kendi mutfaklarına taşımak; kahvesini, içeceğini ya da dondurmasını kendi damak zevkine göre hazırlamak, kullandığı malzemeyi bilmek ve tariflerini özgürce kişiselleştirmek istiyor. Küresel trendler de gösteriyor ki, tüketicilerin yüzde 66’sı hayatı sadeleştiren ve zaman kazandıran çözümleri önceliklendiriyor. 12 ülkede gerçekleştirdiğimiz Akıllı Yaşam Endeksi Araştırması’nın sonuçlarına göre ise Türkiye’de her 10 tüketiciden 8’i daha akıllı cihazlar istiyor” diyor.

Tüfekçi, mutfaktaki bu estetik ve gurme dönüşümün pazar rakamlarına da yansıdığını belirtti. Tüfekçi’nin verdiği bilgilere göre, Türkiye küçük ev aletleri pazarı 2026’nın ilk beş ayında güçlü büyümesini sürdürerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 oranında artırdı ve 68 milyar TL’den 90 milyar TL’ye yükseltti. Adetsel bazda da 16,9 milyon adetten 17,7 milyon adede ulaşan pazarda, insanların evdeki keyif anlarına ne kadar yatırım yaptığı açıkça görülüyor.

Sektörün mutfak odaklı kategorilerinde sıcak içecek hazırlama grubu yüzde 24, pişiriciler yüzde 23 ve gıda hazırlama ürünleri yüzde 22 oranında dikkate değer bir büyüme sergiledi. Mehmet Tüfekçi, bu güçlü ivmenin yıl geneline yayılması durumunda 2026 yıl sonunda pazar büyüklüğünün 230 milyar TL bandına ulaşacağını dile getiriyor.

Küçük dev pazar: Evde dondurma külaha karşı

YENİ NESİL MUTFAK ÇÖZÜMLERİ

Arçelik, yaz mevsimine özel geliştirdiği yeni nesil mutfak çözümleriyle gurme lezzetleri evlere taşıyor. Gelişmiş entegre soğutma sistemiyle öne çıkan Arçelik CreamUp Dondurma Makinesi, dışarıdan hiçbir müdahaleye gerek kalmadan evde katkısız ve tam profesyonel kıvamda dondurmalar hazırlamanızı sağlıyor. Kullanıcılar 10 farklı modda damak tatlarına uygun dondurma yapabiliyor.

Yaz aylarının favorisi SlushUp, buz eklemeye gerek kalmadan geliştirdiği özel soğutma teknolojisiyle slush, frozen juice, milkshake, frappe ve frozen kokteyl gibi farklı içecekleri tek cihazda hazırlayabiliyor. Hazırlıktan pişirmeye kadar birçok süreci tek cihazda birleştiren akıllı mutfak robotu ThermoGurme ise özellikle yaz aylarında limonata, soğuk içecek ve farklı tariflerin hazırlanmasında sunduğu pratik kullanım ve güçlü performansıyla dikkat çekiyor.

Kahve tutkunları için geliştirilen Imperium Barista Tam Otomatik Espresso Makinesi, espresso, latte, cappuccino ve cold brew dâhil onlarca farklı kahve çeşidini tek dokunuşla hazırlayabiliyor. Taze öğütme sistemi, kişiselleştirilebilir kahve ayarları ve gelişmiş süt teknolojisiyle evde gerçek bir barista deneyimi sunarken; Telvesso Türk Kahvesi & Espresso Makinesi geleneksel Türk kahvesi ile espresso deneyimini tek cihazda buluşturuyor.

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