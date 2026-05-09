Arçelik’in Ankara’daki yapay zekâ destekli bulaşık makinesi fabrikası, dünya üretiminin yüzde 10’undan fazlasını tek başına karşılıyor. Yüzde 90’ın üzerindeki otomasyon seviyesiyle çalışan tesiste her 4,69 saniyede bir bulaşık makinesi üretilirken, üretim 54 ülkeye ihraç ediliyor.

Cemal Emre Kurt / ANKARA - Türkiye’nin üretim gücü, yapay zekâ destekli sanayi dönüşümüyle küresel ölçekte yeni bir seviyeye taşınıyor. Türk beyaz eşya devi Arçelik’in Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi, yapay zekâ ve ileri otomasyon teknolojileriyle Dünya Ekonomik Forumu’nun seçtiği en gelişmiş dijital üretim tesisleri arasına girdi. Arçelik CEO’su Can Dinçer, şirketin global üretim ağını ileri teknoloji, yapay zekâ ve Endüstri 4.0 uygulamalarıyla güçlendirmeye devam ettiğini söyledi. Ankara’daki tesisin bugün dünyanın en önemli bulaşık makinesi üretim merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Dinçer, “İşletmemiz bugün dünya bulaşık makinesi üretiminin yüzde 10’undan fazlasını karşılıyor. Tesisimiz yıllık 4,62 milyon adet üretim kapasitesine sahip. Bu kapasiteyle 4,69 saniyede 1 bulaşık makinesi üretilebiliyor. Avrupa’nın en büyük bulaşık makinesi işletmesi konumundayız” dedi.

“TÜRKİYE STRATEJİK ÜRETİM ÜSLERİNDEN BİRİ”

İşletmenin yapay zekâ, veri analitiği ve ileri otomasyon alanlarında ulaşılan seviyeyi güçlü biçimde ortaya koyduğunu söyleyen Dinçer, şunları kaydetti: “13 ülkede 38 üretim tesisiyle faaliyet gösteriyoruz. Türkiye ise bu yapının en stratejik üretim üslerinden biri. Tesiste üretim yüzde 90’ın üzerinde otomasyonla gerçekleştiriliyor. Aktif olarak 171 robot üretim süreçlerinde görev yapıyor. Yaklaşık 109 bin metrekare alan üzerine kurulu tesisimiz, Batı Avrupa’dan Asya-Pasifik’e uzanan geniş bir coğrafyaya üretim yapıyor. Geçen yıl Ankara’dan 54 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Markalarımız bu fabrikada ürettiğimiz bulaşık makineleriyle Türkiye pazarındaki liderliğini sürdürüyor.” Sürdürülebilirlik yatırımlarının da üretim altyapısının önemli bir parçası haline geldiğini dile getiren Dinçer, “Tesisimizde kurulu 1,22 megavatlık güneş enerjisi sistemiyle yıllık 1.500 MWh’nin üzerinde yeşil elektrik üretiyoruz. Yaklaşık 640 ton karbon salımını engelliyoruz. Bu da yaklaşık 30 bin ağacın bir yılda tuttuğu karbon miktarına eşdeğer” diye konuştu.

ARÇELİK TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ CEM KURAL: PROGRAM KARMAŞASINA SON

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural ise değişen yaşam biçimleri ve hızlanan günlük hayatın tüketici beklentilerini yeniden şekillendirdiğini söyledi. Kural, “12 ülkede gerçekleştirdiğimiz ‘Akıllı Yaşam Endeksi’ araştırmasına göre Türkiye’de her 10 kişiden 8’i daha akıllı ve enerji verimli cihazlar istiyor. Tüketicilerin üçte ikisi ise hayatı sadeleştiren teknolojik çözümleri önceliklendiriyor. Türkiye’de kullanıcılar haftada ortalama yaklaşık 5 kez bulaşık makinesi çalıştırıyor. Biz de bu ihtiyaçlardan hareketle ürün gamımızı tamamen sadeleşme, kolaylık ve gerçek kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillendirdik. Artık program karmaşasını kaldırıyoruz. Yapay zekâ destekli teknolojiler, bağlantılı ürün altyapısı ve akıllı ev çözümleriyle kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi çözümler geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ DİAMOND İLE YÜZDE 50 TASARRUF

Arçelik’in Star, Prestige ve Diamond isimlerini verdiği yeni bulaşık makinesi serisi tüketiciyle buluştu. Star giriş segmentini, Prestige orta segmenti, Diamond ise üst segment ürünleri temsil ediyor. Yeni nesil yapay zekâ destekli Diamond serisi, kullanıcı dostu yapısıyla öne çıkıyor. Sistemde kullanıcıların yalnızca bulaşıkları makineye yerleştirip yapay zekâlı programa basması yeterli oluyor. Makine, yük ve kirlilik seviyesini analiz ederek en uygun yıkama şartlarını otomatik olarak belirliyor. Yeni seri enerji, su tüketimi ve zamanda yüzde 50’ye varan tasarruf sağlıyor. 8,9 litre su tüketimi ve A enerji sınıfıyla dikkat çeken ürünler, 15 kişilik kapasitesiyle geniş ailelere de hitap ediyor. 45 dakikalık hızlı program, otomatik kapı açma sistemi, düşük ses seviyesi ve dokunmatik ekran gibi özellikler de yeni serinin öne çıkan teknolojileri arasında yer alıyor.



