İran basınına konuşan bir güvenlik kaynağı, ABD'nin olası bir askeri saldırısı halinde Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatmaya hazır olduğunu öne sürdü.

İran ile ABD arasında süregelen gerilim yeniden tırmanma sinyalleri verirken, Tahran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran devlet televizyonu Press TV'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD'nin İran'a yönelik olası bir askeri operasyon düzenlemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatılması seçeneği masada bulunuyor.

İRAN TÜM ADIMLARI ATMAYA HAZIR

Haberde görüşlerine yer verilen İranlı güvenlik kaynağı, son iki gün içinde yaşanan gelişmelerin Tahran yönetiminin kararlılığını daha da artırdığını öne sürdü. Kaynak, İran'ın yeni bir askeri stratejiyi devreye aldığını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda gerekli tüm adımları atmaya hazır olduklarını ifade etti.

İddiaya göre İran, olası saldırılara karşı askeri planlarını güncellerken, hedef listesini de yeniden şekillendirdi. Güvenlik kaynağı, ülkeye yönelik herhangi bir saldırının karşılıksız bırakılmayacağını savunarak, İran'ın her türlü askeri hamleye aynı sertlikte karşılık vereceğini dile getirdi.

Açıklamada ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullanıldı. Kaynak, mevcut mutabakat çerçevesinde boğazdaki deniz trafiğinin İran'ın belirleyeceği düzenlemeler doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini ileri sürdü.

"HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞILIK VERİLECEK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde İran'a yönelik açıklamalarını da değerlendiren İranlı yetkili, Washington'un tehdit dilinin sonuç vermeyeceğini savundu. Açıklamada, bu yaklaşımın müzakere sürecine katkı sağlamayacağı öne sürülürken, "Her türlü tehdide güçlü bir karşılık verilecektir. İran, ABD ile bölgedeki ortakları arasında hiçbir ayrım yapmıyor" ifadelerine yer verildi.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçiş noktası olarak kabul ediliyor. Bu nedenle boğaza ilişkin her açıklama, enerji piyasaları ve uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. İran'ın söz konusu açıklamaları da bölgede tansiyonun yeniden yükselebileceğine ilişkin değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

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