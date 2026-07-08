Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, kamp programındaki ilk hazırlık karşılaşmasında Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise ''Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman? FB-Admira Wacker maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta?'' merak ederken Fenerbahçe'nin hazırlık kampı programı ve maç takvimi de netleşti...

Yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü Topuk Yaylası'nda tamamlayan Fenerbahçe, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'a kadar devam edecek kamp sürecinde üç hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Peki, Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman? FB-Admira Wacker maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta?

Fenerbahçe-Admira Wacker maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Fenerbahçenin maç takvimi

FENERBAHÇE-ADMİRA WACKER MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin Avusturya kampındaki ilk hazırlık karşılaşması futbolseverlerle canlı olarak buluşacak. Fenerbahçe-Admira Wacker maçı TV100 ekranlarından yayınlanacak. Yeni sezon öncesinde takımın son durumunu görmek isteyen taraftarlar karşılaşmayı anbean takip edebilecek.

Fenerbahçe-Admira Wacker maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Fenerbahçenin maç takvimi

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Admira Wacker maçı hazırlık karşılaşması bugün (8 Temmuz Çarşamba) Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Mücadeleye Avusturya'nın Linz kentinde bulunan Raiffeisen Arena ev sahipliği yapacak.

Fenerbahçe-Admira Wacker maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Fenerbahçenin maç takvimi

FENERBAHÇE'NİN MAÇ TAKVİMİ

Bugün Admira Wacker ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, ikinci hazırlık maçında 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin ile karşı karşıya gelecek.

Kampın son hazırlık maçında ise Fenerbahçe 14 Temmuz Salı günü Avusturya ekibi LASK ile saat 20.30'da karşılaşacak.

Fenerbahçe-Admira Wacker maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Fenerbahçenin maç takvimi

Hazırlık maçlarının ardından sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Górnik Zabrze ile eşleşecek. İlk karşılaşma 21 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş mücadelesi ise 28 Temmuz'da deplasmanda oynanacak.

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