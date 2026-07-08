"Bugün Dünya Kupası maçı var mı?" sorusu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın son 16 turunun tamamlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Turnuvadaki yeni etap öncesinde gözler günün maç programına ve çeyrek final takvimine çevrildi. İşte, 8 Temmuz 2026 bugünkü maçlar...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunun tamamlanmasıyla birlikte turnuvada yeni bir aşamaya geçildi. Bu süreçte futbolseverler, bugün "Dünya Kupası maçı var mı, çeyrek final karşılaşmaları ne zaman başlayacak" ve "8 Temmuz Çarşamba günü hangi maçlar oynanacak" sorularına cevap arıyor.

BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

2026 FIFA Dünya Kupası takvimine göre 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü Dünya Kupası'nda herhangi bir maç oynanmıyor. Son 16 turunun tamamlanmasının ardından turnuvada kısa bir ara verilirken, çeyrek final karşılaşmaları 9 Temmuz'da başlayacak.

Çeyrek final eşleşmeleri ise son 16 turunun tamamlanmasıyla kesinleşti. Programa göre ilk çeyrek final mücadelesinde Fransa ile Fas 9 Temmuz Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Diğer çeyrek final maçlarında ise İspanya-Belçika, Norveç-İngiltere ve Arjantin-İsviçre eşleşmeleri futbolseverlerle buluşacak. Kazanan takımlar adını yarı finale yazdıracak.

Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 8 Temmuz 2026 bugünkü maçlar

8 TEMMUZ 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR

Hazırlık Maçı

20.30 | Fenerbahçe - Admira Wacker (TV100)

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu

18.00 | Kairat - Sutjeska Niksic

19.00 | Flora Tallinn - FC Iberia 1999

20.00 | ML Vitebsk - Universitatea Craiova

20.00 | Petrocub - Egnatia Rrogozhine

UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu

19.00 | Zira - Torpedo Kutaisi

20.30 | Connah's Quay - Ballkani

20.30 | Differdange 03 - Ilves Tampere

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