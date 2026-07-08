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Almanya'da okula saldırı düzenlendi: Çok sayıda yaralı var
Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir lisede düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi ağır yaralandı.
Özetle DinleAlmanya'da okula saldırı düzenlendi: Çok sayıda ya...
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Dünya az önce
Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Schongau kasabasında bulunan Welfen Lisesi'nde meydana gelen saldırıda 4 kişi ağır yaralandı ve bir şüpheli gözaltına alındı.
- Welfen Lisesi'nde rastgele bir saldırı düzenlendi.
- Saldırıda 4 kişi ağır yaralandı.
- Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
- Bir şüpheli gözaltına alındı.
- Polis, okul çevresine yaklaşmama uyarısı yaptı.
- Saldırının nedeni ve nasıl gerçekleştiği araştırılıyor.
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Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Schongau kasabasında bulunan Welfen Lisesi'nde düzenlenen saldırıda 4 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından okula çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.
Alman basınında yer alan haberlere göre, Münih'in güneybatısındaki Schongau'da bulunan Welfen Lisesi'ne 15'ten fazla polis devriyesi gönderildi.
SALDIRGAN GÖZAALTINA ALINDI
Saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alınırken, polis güvenlik önlemleri kapsamında vatandaşlardan okul çevresine yaklaşmamalarını istedi.
Olayın nedeni ve saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma sürüyor.
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