İstanbul Beşiktaş sahili açıklarında vapurla seyahat eden vatandaşlar, denizde hareketsiz şekilde duran bir kadını fark ederek durumu ekiplere bildirdi. Denizden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Beşiktaş'ta öğle saatlerinde vapurla seyahat eden vatandaşlar, denizin üzerinde hareketsiz şekilde duran bir şahsı fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede ihbarın yapıldığı noktaya ulaşan ekipler, sudaki kadını bota alarak Beşiktaş İskelesi'ne getirdi.

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KADIN CESEDİ BULUNDU

Kıyıda hazır bekletilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, 30 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından kadının cansız bedeni hastaneye kaldırıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Kadının kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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