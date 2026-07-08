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Zonguldak'ın Gazipaşa Caddesi'nde bir otomobil ile motosikletin çarpışmasının ardından taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede meydan kavgasına dönüştü. Motosiklet sürücüsü kadının aracın aynasını kırması üzerine öfkelenen otomobil sürücüsünün, kopan aynayla kadına acımasızca saldırdığı ve ardından esnafın araya girmesiyle büyüyen arbedede öfkeli kalabalıktan kaçıp bir markete sığındığı o dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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