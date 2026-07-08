İhlas Haber Ajansı • Karabük
Kuruması için direğe asmıştı! Yatak örtüsünü çalan kadın kameraya yakalandı
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Karabük'ün Namık Kemal Mahallesi'nde bir vatandaşın yıkadıktan sonra kuruması için sokaktaki elektrik direğine astığı yeni yatak örtüsünün, yoldan geçen bir kadın tarafından çalındığı o ilginç anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Örtüsünün rüzgardan uçtuğunu sanırken kamera kayıtlarında siyah kıyafetli bir şahsın etrafı gözetledikten sonra örtüyü katlayıp rahatça uzaklaştığını gören mağdur vatandaş, duruma tepki göstererek eşyasının geri getirilmesini istedi.
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