Dünya Kupası çeyrek finale kalan takımlar! Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri ve maç tarihleri
Dünya Kupası çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Son 16 turunun tamamlanmasının ardından turnuvada yoluna devam eden son sekiz takımda netleşti. Futbolseverler Dünya Kupası çeyrek final eşleşmelerini ve maç tarihlerini araştırıyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunun tamamlanmasının ardından Dünya Kupası çeyrek finale kalan takımlar netleşti. Futbolseverlerin yakından takip ettiği organizasyonda Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri de belli olurken, gözler yarı final yolunda oynanacak kritik karşılaşmalara çevrildi. İşte çeyrek finale yükselen ülkeler, eşleşmeler ve maç takvimi...
DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunun ardından çeyrek finale yükselen takımlar Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere, Arjantin ve İsviçre oldu. Turnuvanın bu aşamasında kaybeden ekip organizasyona veda ederken, kazanan takımlar yarı final biletini alacak.
DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri de kesinleşti. Dünya Kupası'nda yarı final mücadelesi verecek takımlar şu şekilde eşleşti:
Fransa - Fas
İspanya - Belçika
Norveç - İngiltere
Arjantin - İsviçre
Bu turda rakiplerini mağlup eden dört takım yarı finale yükselecek.
ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmaları 9-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacak. Futbolseverleri birbirinden kritik dört mücadele bekliyor. Bu karşılaşmaların ardından Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli olacak.
Çeyrek final maç programı
9 Temmuz Perşembe
23.00 | Fransa - Fas
10 Temmuz Cuma
22.00 | İspanya - Belçika
12 Temmuz Pazar
00.00 | Norveç - İngiltere
04.00 | Arjantin - İsviçre