Dünya Kupası çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Son 16 turunun tamamlanmasının ardından turnuvada yoluna devam eden son sekiz takımda netleşti. Futbolseverler Dünya Kupası çeyrek final eşleşmelerini ve maç tarihlerini araştırıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunun tamamlanmasının ardından Dünya Kupası çeyrek finale kalan takımlar netleşti. Futbolseverlerin yakından takip ettiği organizasyonda Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri de belli olurken, gözler yarı final yolunda oynanacak kritik karşılaşmalara çevrildi. İşte çeyrek finale yükselen ülkeler, eşleşmeler ve maç takvimi...

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunun ardından çeyrek finale yükselen takımlar Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere, Arjantin ve İsviçre oldu. Turnuvanın bu aşamasında kaybeden ekip organizasyona veda ederken, kazanan takımlar yarı final biletini alacak.

Dünya Kupası çeyrek finale kalan takımlar! Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri ve maç tarihleri

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri de kesinleşti. Dünya Kupası'nda yarı final mücadelesi verecek takımlar şu şekilde eşleşti:

Fransa - Fas

İspanya - Belçika

Norveç - İngiltere

Arjantin - İsviçre

Bu turda rakiplerini mağlup eden dört takım yarı finale yükselecek.

Dünya Kupası çeyrek finale kalan takımlar! Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri ve maç tarihleri

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmaları 9-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacak. Futbolseverleri birbirinden kritik dört mücadele bekliyor. Bu karşılaşmaların ardından Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli olacak.

Çeyrek final maç programı

9 Temmuz Perşembe

23.00 | Fransa - Fas

10 Temmuz Cuma

22.00 | İspanya - Belçika

12 Temmuz Pazar

00.00 | Norveç - İngiltere

04.00 | Arjantin - İsviçre

Sıkça Sorulan Sorular 2026 Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? FIFA Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşmaları 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Bu turu geçen iki takım finalde şampiyonluk mücadelesi verecek 2026 Dünya Kupası finali ne zaman? 2026 FIFA Dünya Kupası finali 19 Temmuz 2026 tarihinde oynanacak. Turnuvada üçüncülük karşılaşması ise finalden bir gün önce, 18 Temmuz tarihinde yapılacak.

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