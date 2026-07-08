2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem başvuru süreci için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda adaylar, başvuru ekranının ne zaman açılacağını, başvuruların hangi saat itibarıyla alınacağını ve sınav takvimine ilişkin ayrıntıları araştırıyor

Tıpta uzmanlık eğitimi hedefleyen binlerce adayın gözü 2026 TUS 2. dönem başvuru sürecine çevrildi. ÖSYM tarafından duyurulan takvim kapsamında başvuruların başlayacağı tarih ve saat netleşirken, adaylar işlemlerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek. İşte 2026 TUS 2. dönem başvurularına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

TUS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2026 TUS 2. dönem başvuruları, haberin yayımlandığı saat itibarıyla henüz başlamadı. ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvime göre başvurular 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.30'da alınmaya başlanacak. Başvuru süreci 16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.

TUS ile birlikte aynı tarihlerde 2026 STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları da alınacak. Başvurular ÖSYM Başvuru Merkezleri, AİS sistemi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek. Süreyi kaçıran adaylar ise 24 Temmuz 2026 tarihinde geç başvuru hakkından yararlanabilecek.

TUS başvuruları başladı mı, saat kaçta başlıyor? 2026 TUS 2. Dönem başvuru ekranı

TUS BAŞVURULARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

ÖSYM'nin duyurusuna göre 2026 TUS 2. dönem başvuruları 8 Temmuz saat 10.30'da erişime açılacak. Bu saatten itibaren adaylar, AİS üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

Başvuruların son günü 16 Temmuz 2026 saat 23.59 olarak belirlendi. Sınava ilişkin geç başvuru işlemleri ise yalnızca 24 Temmuz 2026 tarihinde yapılabilecek. 2026 TUS 2. dönem sınavı 23 Ağustos 2026, sonuçlar ise 17 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.

TUS başvuruları başladı mı, saat kaçta başlıyor? 2026 TUS 2. Dönem başvuru ekranı

2026-TUS 2. DÖNEM BAŞVURU EKRANI

2026 TUS 2. dönem başvuruları, saat 10.30 itibarıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Adaylar ayrıca ÖSYM Başvuru Merkezleri ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvuru işlemlerini tamamlayacak adayların sınav kılavuzunu dikkatle incelemeleri, eğitim bilgilerini ve başvuru bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor. Başvurunun geçerli sayılabilmesi için sınav ücretinin de belirtilen süre içerisinde yatırılması gerekiyor.

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