Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babis arasında NATO Zirvesi'ne katılım konusunda yaşanan yetki anlaşmazlığı Ankara'da kendini gösterdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla zirveye katılan Cumhurbaşkanı Pavel ve Başbakan Babis, Türkiye'ye iki ayrı devlet uçağıyla geldi. İki lider arasındaki gerilim NATO'nun geleneksel aile fotoğrafına da yansıdı.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babis arasında NATO Zirvesi'ne katılım konusunda yaşanan yetki tartışması, Ankara'da somut şekilde gözler önüne serildi. NATO üyesi ülkelerin tamamı zirvede tek lider ve tek heyetle temsil edilirken, Çekya organizasyona iki ayrı liderle katılan tek ülke olarak dikkat çekti.

Başbakan Andrej Babis, zirve öncesi yaptığı açıklamada Ankara'da ülkesini kendisinin temsil edeceğini belirterek, heyette Savunma Bakanı Jaromir Zuna ile Dışişleri Bakanı Petr Macinka'nın yer alacağını duyurmuştu. Açıklamada Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in delegasyonda bulunmayacağı ifade edilmişti.

PAVEL'E ANAYASA MAHKEMESİ İZNİ

Başbakan Babis'in hazırladığı resmi heyette kendisine yer verilmemesi üzerine Cumhurbaşkanı Petr Pavel yargı yoluna başvurdu. Ülkenin Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun ardından mahkeme, ihtiyati tedbir kararı vererek Pavel'in de NATO Zirvesi'ne katılmasını sağladı. Cumhurbaşkanı Pavel, karar sonrasında yaptığı açıklamada NATO müttefiklerinin liderleriyle doğrudan temas kurmanın ve görüş alışverişinde bulunmanın anayasal sorumlulukları arasında yer aldığını belirterek zirveye katılım sağladı.

İKİ AYRI UÇAKLA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babis, NATO Zirvesi için Türkiye'ye iki ayrı devlet uçağıyla geldi. Bu gelişmeyle birlikte Çekya, Ankara'daki zirvede iki farklı lider tarafından temsil edilen tek NATO ülkesi oldu.

NATO Zirvesi'nde Çekya krizi! İki lider ayrı uçaklarla geldi

KRİZ AİLE FOTOĞRAFINA DA YANSIDI

İki lider arasındaki siyasi gerilim, NATO'nun geleneksel aile fotoğrafına da yansıdı. Pavel ile Babis'in fotoğraf çekimi sırasında podyumun farklı noktalarında yer aldıkları görüldü.

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