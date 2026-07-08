Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü kaza yaptı. Meydana gelen kazada otobüste bulunanlardan 15 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyreden F.A. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı.

Bolu'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

5'İ AĞIR 15 YARALI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada, aralarında sürücünün de olduğu 5'i ağır 15 kişi yaralandı.

Bolu'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası