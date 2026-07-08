Anadolu Ajansı
Bolu'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü kaza yaptı. Meydana gelen kazada otobüste bulunanlardan 15 kişi yaralandı.
Özetle DinleBolu'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
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3. Sayfa 1 dk önce
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde F.A. idaresindeki yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere ve dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı.
- Kazada, sürücünün de bulunduğu 15 kişi yaralandı.
- Yaralılardan 5'inin durumu ağırdı.
- Olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
- Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyreden F.A. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı.
5'İ AĞIR 15 YARALI
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada, aralarında sürücünün de olduğu 5'i ağır 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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