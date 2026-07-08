Orta Doğu'da kazan kaynıyor! İran'dan ABD'ye tehdit: Ezici bir cevap verilecek
ABD'nin gece boyunca İran'da 80'den fazla noktayı vurması Orta Doğu'da gerilimi artırdı. Saldırıların ardından İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, yaptığı açıklamada ABD’nin İran’la varılan mutabakat zaptını birçok alanda ihlal ettiğini belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatem-ul Enbiya Merkez Karargâhı ise ABD’nin saldırganca eylemlerine ezici bir cevap verileceğini duyurdu.
- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin İran'la varılan mutabakat zaptını Hürmüz Boğazı düzenlemelerine uyulmaması, saldırı tehditleri, petrol yaptırımları ve güneye yönelik saldırılar gibi alanlarda ihlal ettiğini belirtti.
- Galibaf, İran'ın bu ihlallere sessiz kalmayacağını, zorbalık ve şantaj döneminin sona erdiğini ve boyun eğmeyeceklerini ifade etti.
- İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatem-ul Enbiya Merkez Karargâhı, ABD'nin askeri hedefleri vurmasını "açık bir saldırganlık eylemi" olarak nitelendirerek kınadı ve "ezici bir cevap" verileceğini açıkladı.
- Açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimine yönelik dış müdahaleye izin vermeyeceği ve boğazdan geçen ticari gemiler ile petrol tankerleri için tek güvenli yolun "İran tarafından belirlenen rota" olduğu hatırlatıldı.
- ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiyi hedef aldığı gerekçesiyle İran'a yeni misilleme saldırıları yaptığını ve 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurdu.
ABD’nin İran’a yönelik son saldırılarının ardından Tahran yönetiminden Washington’a sert tepki geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD’nin İran’la varılan mutabakat zaptını birçok alanda ihlal ettiğini hatırlatarak, bu ihlalleri "Hürmüz Boğazı'ndaki İran düzenlemelerine uyulmaması, sürekli hale gelen yeni saldırı tehditleri, petrol yaptırımlarının yeniden yürürlüğe konması, İran'ın güneyine yönelik saldırılar ve Lübnan'a karşı devam eden Siyonist saldırganlığı" olarak sıraladı.
"ZORBALIK VE ŞANTAJ DÖNEMİ SONA ERDİ"
İran’ın tüm bu ihlallere sessiz kalmayacağının altını çizen Galibaf, "Zorbalık ve şantaj dönemi sona erdi. Bu yol hiçbir yere varmaz. Boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
"ABD SALDIRILARINA EZİCİ BİR CEVAP VERİLECEK"
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatem-ul Enbiya Merkez Karargâhı ise ABD’nin İran’daki askeri hedefleri bir kez daha vurmasını "açık bir saldırganlık eylemi" olarak nitelendirerek bu saldırıları kınadı. DMO’nun ABD’nin saldırganca eylemlerine "ezici bir cevap vereceği" belirtilen açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimine yönelik herhangi bir dış müdahaleye izin vermeyeceği aktarıldı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemiler ve petrol tankerleri için tek güvenli yolun, "İran tarafından belirlenen rota" olduğu hatırlatıldı.
İran'da patlama sesleri! ABD duyurdu: 80'den fazla hedef vuruldu
ABD, İRAN’DAKİ 80’İ AŞKIN HEDEFİN VURULDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
ABD ordusu, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen 3 ticari gemiyi hedef aldığı gerekçesiyle İran’a yeni misilleme saldırılarının yapıldığını duyurmuştu. ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan son açıklamada, bu kapsamda İran'a ait 80’den fazla askeri hedefin vurulduğu ve son misilleme dalgasının tamamlandığı ifade edilmişti.